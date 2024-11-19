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Türkiye Petrolleri'nin devri onaylandı, işte yeni sahibi

Rekabet Kurulu, Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ'nin tek kontrolünün Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ aracılığıyla Zeren Group Yatırım AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.

19 Kasım 2024 | 12:21
Türkiye Petrolleri'nin devri onaylandı, işte yeni sahibi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu devir işlemine ilişkin detaylar aktarıldı.

Bu kapsamda, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin tek kontrolünün Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ aracılığıyla Zeren Group Yatırım AŞ tarafından devralınması işleminin uygun bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Kurul tarafından otomotiv ve endüstriyel madeni yağların satışının yanı sıra akaryakıt temini, dağıtımı, depolaması ve perakende satışı gibi ilgili sektörün tüm aşamalarında işlemin etkilerinin ayrıntılı ele alındığı kaydedildi.

Pazarların kendine has yapısı ve birbirleriyle ilişkisi dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna işaret edilen açıklamada, etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle devralma işlemine izin verildiği belirtildi.

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