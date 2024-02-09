Türkiye’de ve dünyada farklı lokasyonlarda hizmet veren uluslararası alternatif bulut platformu sağlayıcısı Digital Transformation Group (DTG) kurucusu ve CEO’su Tolga Dinçer, dünya çapında başarılı iş insanlarının davet aldığı “Forbes Teknoloji Konseyi”ne kabul edildi. Tolga Dinçer, üyeliğe seçilmenin gururunu yaşadığını dile getirerek, “Hedeflerimiz arasında Türkiye’yi küresel ligde takip eden değil, takip edilen ülkeler arasına sokmak var. Türkiye’yi teknolojide ‘geleceğe yön verenler’ ligine çıkaracağız” dedi.

Forbes Teknoloji Konseyi, dünya çapında başarılı CIO'lar, CTO'lar ve teknoloji yöneticilerine yönelik özel bir platform sunuyor ve platforma üyelik sadece davet yoluyla gerçekleşiyor.

Digital Transformation Group (DTG) kurucularından ve CEO’su Tolga Dinçer, Değerlendirme Komitesi tarafından, alanındaki bilgi birikimi ve deneyimi temel alınarak Konsey’e davet edildi.

İlk şirketi DT’yi 18 yaşında kurdu

Teknolojiye olan tutkusuyla eğitimini, Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan ve aynı bölümde yüksek lisans yapan Tolga Dinçer, 18 yaşında ilk şirketi DT’yi kurdu. 9 yaşında programlamaya başlayan, anonim bilgi edinme ile öğrenen Tolga Dinçer, 25 yılı aşan teknoloji alanındaki birikimini Konsey ve küresel ekosistem ile paylaşacak.

Şirketi bir yazılım geliştirici ve Ar-Ge şirketinden binlerce indirme alan, 2G’den 5G’ye kadar gelen taşıyıcı network ağından sorumlu bir telekomünikasyon şirketine dönüştüren Dinçer, teknoloji sektörünün son dönemde başarılarıyla dikkat çeken genç iş insanları arasında yer alıyor.

DTG, 2006’daki ilk kuruluşundan bu yana, bilgi ve iletişim teknolojileri entegratörlüğünden, bulut teknolojilerini ve çözümlerini dönüşümünün merkezine alan bir yapıya evrildi.

Hedefleri arasında teknoloji alanında Türkiye’yi bir üst lige taşımak da olduğunu vurgulayan Tolga Dinçer, konsey üyeliğine ilişkin şu görüşleri paylaştı:

“Öncelikle Forbes Teknoloji Konseyi’ne seçilmenin gururunu yaşıyorum. DTG olarak 2006 yılından bu yana Albert Einstein’ın; ‘Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi, şu anda bildiklerimiz ve anladıklarımızla sınırlıdır, oysa hayal gücü bütün dünyayı kapsar ve bilgi ile anlama konusunda her zaman olacak her şeyi içine alır’ sözünü motto edinerek yolumuza devam ediyoruz. Sektörde geleceğin yapay zekası ve kooperatif akıllanma için yeterli dijital altyapı henüz bulunmuyor. Bu nedenle bilgi birikim ve tecrübemizi ekosistemimizle paylaşarak, Türkiye’yi küresel ligi takip eden değil, takip edilen ülkeler arasına sokmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. Konsey ile iletişimimizin teknoloji sektörüne katacaklarımızı çoğaltacağına inanıyoruz. Oluşacak ekosistem entegrasyonu ile geleceği etkinleştirmek için dijital altyapının küresel inşasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’yi teknoloji alanında ‘geleceğe yön verenler’ ligine çıkaracağız. “

Üye seçiminde kişisel ve mesleki başarılar dikkate alınıyor

DTG CEO’su Tolga Dinçer, Forbes Teknoloji Konseyi ile 5G kablosuz haberleşme, otonom sistemler, kooperatif akıllanma gibi konularda donanımını paylaşacak.

Forbes Teknoloji Konseyi’ne kabul kriterleri, iş büyüme metriklerine etki etme geçmişi, kişisel ve mesleki başarılar ve onurları kapsıyor. Konsey üyeleri çeşitli özel fırsatlara erişim elde ediyor ve özel bir forumda diğer saygın liderlerle bağlantı kurma ve iş birliği imkanlarına sahip oluyor.

Üyeler, uzman görüşlerini orijinal makalelerde paylaşma ve Forbes.com'da diğer uzmanlarla birlikte yayınlanan Uzman Panellerine katkıda bulunma olanağı da buluyor.

Seçilen üyeler, Konsey'e özel markalı pazarlama malzemelerinden, Forbes Konseyleri üye concierge ekibinden yüksek temaslı destekten ve EXEC adlı lüks otel, seyahat, yaşam tarzı ve iş avantajları programında ücretsiz üyelikten faydalanıyor.