Türkiye’deki yaz turizm bölgelerini mercek altına alan rapora göre Türkiye’nin en değerli tatil beldesi Bozcaada, son bir yıl içerisinde en fazla değer artışı yaşayan yer ise yüzde 32 ile Kemer oldu. Gaboras’ın raporuna göre işte Türkiye’nin en değerli tatil yerleri…

1- BOZCAADA / ÇANAKKALE

Türkiye’nin 3. büyük adası olan ve son yıllarda tatilcilerin gözde tatil beldelerinden biri haline gelen Bozcaada, Türkiye’nin en değerli tatil beldesi oldu. Bozcaada’da ortalama satılık konut metrekare fiyatları 11-12 bin TL bandında.

2- ÇEŞME / İZMİR

Yazlıkçıların çok rağbet ettiği Çeşme’de konutların metrekare fiyatları yaklaşık 9 bin TL.

3- ADALAR / İSTANBUL

İstanbul’da yaşayıp, iş nedeniyle şehirden fazla uzaklaşamayanların yazlık almak için tercih ettiği yerlerden biri olan Adalar, 9 bin TL’lik ortalama metrekare fiyatıyla listede üçüncü sırada yerini alıyor.

4- BODRUM / MUĞLA

Metrekare fiyatı 8.615 TL.

5- KAŞ / ANTALYA

Metrekare fiyatı 7.678 TL.

6- URLA / İZMİR

Metrekare fiyatı 5.892 TL.

7- MARMARİS / MUĞLA

Metrekare fiyatı 5.826 TL.

8- KEMER / ANTALYA

Metrekare fiyatı 5.804 TL.

9- DATÇA / MUĞLA

Metrekare fiyatı 5.779 TL.

10- FOÇA / İZMİR

Metrekare fiyatı 5.397 TL.

11- ULA / MUĞLA

Metrekare fiyatı 4.635 TL.

12- FETHİYE / MUĞLA

Metrekare fiyatı 4.626 TL.