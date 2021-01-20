BMI Business School Istanbul tarafından 15 dönemdir düzenlenen ve sektörden yoğun ilgi gören “Geleceğin Lider CFO’ları | Stratejik Finansal Liderlik Sertifika Programı” yeni dönem tarihleri belli oldu. Finans alanında deneyim sahibi iş dünyası profesyonellerini, üst düzey finans yöneticisi koltuklarına hazırlamayı hedefleyen eğitim programı, yeni dönemini Şubat 2021’de Online olarak gerçekleştirecek.

Geleceğin Lider CFO’ları | Stratejik Finansal Liderlik Sertifika Programı hakkında detaylı bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz.

Küresel ekonomi, sermaye piyasaları, risk faktörleri ve organizasyonel stratejiler değiştikçe, CFO’nun kurum içerisindeki rolü de değişti ve genişledi. Günümüzde finans fonksiyonu artık şirketin mali verilerini takip eden operasyonel bir fonksiyon olmaktan çıkmış, geniş bir sorumluluk alanına sahip, kurumun başarısında kilit rol oynayan stratejik ortaklar haline geldiler. Firmaların başarısı ve geleceği büyük oranda stratejik finansal kararlarındaki başarılarına bağlı olarak şekilleniyor. Her geçen gün artan ve küresel düzeye yayılan rekabet ortamında şirketlerin finans fonksiyonu en önemli departmanı haline gelmiş durumda.

Sektörün Finans Yöneticilerinden beklentisini detaylıca analiz eden BMI tarafından hazırlanmış “Geleceğin Lider CFO’ları: Stratejik Finansal Liderlik Sertifika Programı”, bugüne kadar Türkiye’nin en önemli şirketlerinde orta düzey yönetici koltuğunda oturan finans yöneticilerinin tercih ettiği bir program oldu. Toplamda 250’nin üstünde mezun vermiş olan program, katılımcı profiliyle de, finans alanında Türkiye’nin en başarılı programlarından biri olarak gösteriliyor. Yeni dönem tarihi 6 Şubat 2021 olarak belirlenen eğitim, pandemi önlemleri sebebiyle bu dönem online olarak gerçekleştirilecek. Harvard, Stanford, Columbia gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin yönetici geliştirme programlarının muadili olarak hazırlanmış ve tasarlanmış olan program, liderlik özelliklerine sahip ve şirket stratejisine katkı sağlayabilecek Üst Düzey Finans Yöneticileri yetiştirmeyi hedefliyor.



Eğitim programının amacı, finansal yönetim alanında deneyim sahibi ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen kişileri, En Üst Seviye Finans ve Mali İşler Yöneticisi (CFO) rolüne hazırlamak, stratejik bakış açısına ve güçlü liderlik özelliklerine sahip CFO’lar yetiştirmek. Bir CFO’nun sahip olması gereken yetkinlik ve teknik özelliklerin kapsama alındığı program, toplam 10 gün (5 haftasonu) online seanslar aracılığıyla gerçekleştirilecek ve katılımcılar eğitim boyunca Türkiye’nin Finans – Muhasebe alanında önde gelen isimlerinden eğitim alacaklar.

Program İçeriği ve Eğitmen Kadrosu

Sertifika programına katılacak adaylar, CFO rolünde ihtiyaç duyacakları finans stratejisi, kurumsal yönetim ilkeleri, uzun dönem finansal planlama, iç ve dış raporlama, bütçeleme, vergi planlaması, şirket değerleme yöntemleri, iç denetim ve iç kontrol, suistimal ve sahteciliğin önlenmesi, finansman ve borç yönetimi, şirket birleşme ve satın alma yönetimi gibi finansal yönetim konularında teknik bilgilerle donanacakları gibi, sektörde önde gelen firmaların deneyimli CFO’larının kendi tecrübelerinden ortaya çıkan tavsiyelerini dinleme ve onlara soru sorma imkanı da bulacaklardır.



Programın eğitmen kadrosunda Prof. Dr. Nuran Cömert, Prof. Dr. Barış Sipahi, Prof. Dr. Erkan Aydın, Prof. Dr. Cengiz Bahçekapılı, Doç. Dr. Şevket Sayılgan gibi çok önemli akademisyenlerin yanı sıra, aynı zamanda sektörün önde gelen kurumlarından birçok üst düzey finans yöneticisi – Bülent Sabuncu (Koton / CEO) , Hüseyin Okur (Hayat Holding / Başkan Yardımcısı, CFO), Hande Şenova ( KPMG / Partner ), Erdinç Güzel (Unifree / İcra Kurulu Üyesi, CFO), Cenker Uçan (Pladis / Regional CFO) – de programda eğitmen olarak yer alıyor. Güçlü eğitmen-konuşmacı kadrosu ve kapsamlı eğitim içeriği ile dikkat çeken program hakkında detaylı bilgi almak için https://www.bmieducation.com/executive-education/cfo-executive-education?utm_source=ekonomist_cfo sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Online Dönemde – Eğitim programı, 10 Gün (5 Haftasonu) boyunca her gün 6 saatlik online seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır.



Finans – muhasebe alanında ortalama 5 yıl deneyimli ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen iş dünyası profesyonellerinin katılımcı olması hedefleniyor. Program sonunda başarılı olan katılımcılar ise BMI Business School tarafından resmi “Stratejik Finansal Liderlik Sertifikasına” hak kazanacaklar. 6 Şubat 2021 tarihinde başlayacak online dönem için kayıtlar alınmaya devam ediliyor, fakat kontenjan 20 kişi ile sınırlı durumda. Eğitim hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru için https://www.bmieducation.com/executive-education/cfo-executive-education?utm_source=ekonomist_cfo sayfasındaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

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