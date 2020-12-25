Koronavirüs önlemleri kapsamında 28 Aralık pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile Türkiye’ye gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekiyor. Alınan kararın ardından Rusya’dan ilk yorumlar geldi.

Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre Rusya Turizmciler Birliği (RST) Sözcüsü İrina Tyurina, Türkiye’nin yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirmesinin yılbaşı tatil turlarının iptal edilmesine yol açmayacağını söyledi.

Rus medyasına konuşan Tyurina, “Test geçme sürecinin artık insanları korkutmadığını düşünüyorum, zira süreç iyi ayarlanmış durumda ve test yapmak artık zor değil. Üstelik insanlar kendilerini tatillerini ayarladıysa test onları vazgeçirmeyecek. Türkiye daha sıcak, yeşil, otel arazisinde yapılacak şeyler var ve mevcut durumda, tatil yapmak evde oturmaktan daha iyi. Üstelik Türkiye’nin otellerinde eğlence yasağı Rusları korkutmadıysa, testler hiç korkutmaz” diye konuştu.

Habere göre Intourist tur operatörünün icra müdürü Sergey Tolçin de negatif test zorunluluğunun turların iptaline yol açmayacağı görüşüne katıldığını belirtiyor ve şöyle konuşuyor: “Gerçi tabii turistlerin sıkıntıları artacak ve yılbaşı öncesi pek rahat olan bir süreç değil. Türkiye’de son zamanlarda koronavirüs vakaları arttı, bu yüzden karar mantıklı denebilir. Salgın koşullarında önce güvenlik gelir.”

Tolçin, turistleri yeni kurallar hakkında bilgilendireceklerinin altını çizdi.