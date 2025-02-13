TÜSİAD Başkanı Turan: 'Enflasyonla mücadelenin hızlanması gerek'

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan TÜSİAD Olağan Genel Kurul toplantısında konuştu. Blommberg’de yer alan habere göre Turan bir an önce enflasyonla mücadelede kalıcı başarı sağlanması gerektiğini belirterek "Para politikasını maliye politikasıyla ve yapısal reformlarla destekleyelim." dedi.

Hukukun üstünlüğüne de vurgu yapan Turan şu ifadeleri kullandı;

"Daha iyi bir geleceği, hukuka güven olmadan kuramayız. Daha iyi bir geleceği, hukuka güven olmadan kuramayız. Hukukun üstünlüğünü, hemen ve tam olarak tesis etmeden; Ne ekonomide, ne toplumda, ne iç, ne de dış politikadaki sorunlar çözülebilir. Ayrıca toplumsal kutuplaşmanın yerini, toplumsal uyuma bırakması, siyasette yumuşama ve siyasi alanın genişlemesi, sorunlarımızın çözümünü mutlaka kolaylaştıracaktır. Bu noktada, terör sorununun kalıcı olarak ortadan kalkması en büyük dileğimizdir. Ancak şunu da görelim: izlenmekte olan sürecin başarısı ile, hukuk devleti ve demokratik standartların iyileştirilmesi arasında birbirini besleyen karşılıklı bir etkileşim vardır. Biri olmadan diğeri eksiktir. Hukukun üstünlüğünü tesis edersek, tüm sorunlarımızı konuşarak, ortak akılla çözebiliriz."

‘EKONOMİDE HER ŞEYİN YOLUNDA OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYİZ’

Turan sözlerini şöyle sürdürdü; "Bakan Mehmet Şimşek’in ekonomi programına destek veriyorsak da, ekonomide her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyiz. Enflasyonla mücadelenin hızlanması gerekiyor. Artık daha hızlı netice almalıyız. Yoksa stres birikiyor. Enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmak zorlaşıyor. Hem girişimciler için hem çalışanlar için. Sanayici çok zorlanıyor. İhracatçı kan ağlıyor. İthalatın cazibesi artıyor.”

‘HEM SANAYİCİ MUTSUZ HEM ÇALIŞANLAR’

“Hem sanayici mutsuz hem çalışanlar. Hem büyük işletmeler zorlanıyor hem KOBİ’ler. Hem Batıdaki girişimciler yakınıyor hem Doğudakiler. Peki kimin yüzü gülüyor? Özdemir Asaf “Her şeyi zamana bıraktık, zamanımız var mı bilmeden...” demişti. Artık zamanımızın kalmadığını biliyoruz. Dünyada büyük bir değişim yaşanıyorken, önümüzde bir sıçrama fırsatı olduğunu görüyoruz. Bundan yararlanalım diyoruz. Ama enerjimiz boşa gidiyor. Dünyadaki değişimi yakalayamıyoruz. Artık hiçbir şeyi zamana bırakamayız. Bunun için zamanımız kalmadı. Bir an önce enflasyonla mücadelede kalıcı başarıyı sağlayalım. Para politikasını maliye politikasıyla ve yapısal reformlarla destekleyelim. Sanayiye mutlaka nefes aldırılması lazım. Yatırım, üretim ve ihracat desteklenmeli."

‘KAMUDA TASARRUFUN DAHA ETKİN OLMASINI BEKLİYORUZ’

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ise 2025'te kamuda daha etkin tasarruf beklediklerini söyledi.

Aras, "2024'te ekonomi yönetiminin programı olumlu sonuçlar vermeye başladı. Enflasyon beklenen hızda olmasa da geriliyor, rezervler yükseliyor, ülke risk primi düşüyor. Enflasyonla mücadelede kararlılığı 2025'te de devam ettirmeliyiz. 2025'te kamunun da özel sektör ve vatandaşlarımız gibi eşit düzeyde kemer sıkması şart. Kamuda tasarrufun daha etkin olmasını bekliyoruz. Kamuda tasarrufun artması şart. Vergi gelirlerinin artırılması için kayıt dışıyla mücadele ciddi efor gösterilmeli" diye konuştu.