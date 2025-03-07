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TÜSİAD başkanları hakkında iddianame hazırlandı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 5 yıl 6 ay 15'er güne kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

07 Mart 2025 | 16:38
Son Güncellenme: 07 Mart 2025 | 16:44
TÜSİAD başkanları hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ile YİK Başkanı Aras hakkında 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda, yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Turan ve Aras'ın "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 1 yıl 10 ay 15'er günden 5 yıl 6 ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ayrıca Turan ve Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. AA

 

 

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Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu
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