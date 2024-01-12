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UBS'ten TL tavsiyesi

11 Ocak tarihli, UBS Gelişen Piyasalar Stratejistleri Nimrod Mevorach, Manik Narain ve Ekonomist Gyorgy Kovacs tarafından hazırlanan raporda 23 Kasım'dan itibaren 3 aylık forward aracılığıyla Dolar/TL 'de kısa pozisyon tavsiyesi verildi.

12 Ocak 2024 | 10:48
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UBS'ten TL tavsiyesi

UBS ekibi dolar/TL'nin forward işlemlere karşı eğiminin orta vadede hâlâ aşağı yönlü olduğunu düşündüklerini belirtti. 

Raporda uzun süreli yüksek negatif reel faiz döneminin sona ermesi, zayıflayan iç talep ve altın ithalatına yönelik teşviklerin azalması yoluyla 2024 yılı için 39 milyar dolarlık cari açık projeksiyonu üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğu belirtildi. 

UBS ekibi aralık ayı öncü ticaret açığının ticari dengesizliklerin yavaş yavaş iyileşmekte olduğunu gösterdiğini finansman tarafında, düşük yabancı katılım seviyesinden portföy (ve carry) girişleri için de alan bulunduğunu belirtti. 

Raporda ayrıca, geçen yıl temmuz ayında BAE ile imzalanan 50 milyar dolarlık anlaşma nedeniyle "diğer yatırım" girişlerinin önümüzdeki çeyreklerde de devam etmesinin muhtemel olduğu vurgulandı.

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