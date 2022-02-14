Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Danilov, 16 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya büyük çaplı bir saldırı düzenlemesini öngörmediklerini söyledi.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, topraklarındaki gelişmelerin ve risklerin farkında olduklarını aktardı.

Durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirten Danilov, 16 veya 17 Şubat’ta Rusya’dan büyük çaplı bir saldırı öngörmediklerini ifade etti.

Danilov, ancak Rus tarafının provokasyon gerçekleştirebileceğine dikkati çekerek, buna da hazırlıklı olduklarını söyledi.

ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden’ın Batı ülkeleri liderlerini, 16 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

16 ŞUBAT BİRLİK GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat’ı “Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.

16 Şubat’ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, “Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz.” ifadesini kullandı.