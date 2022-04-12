Yeni pazarlara yönelen H&M dünya genelinde 240 mağazasını kapatacak. Mirror’ın haberine göre moda perakendecisinin bu yıl mağaza sayısı 145 azalıyor. H&M 95 yeni mağaza açacak ve 240 mağaza kapatacak. Ancak hangi mağazaların bu konudan etkileneceği belirtilmedi.
Dünya çapında 5.000’den fazla şubesi bulunan H&M’nin “büyüyen pazarlarda” yeni mağaza açılışlarının olacağı belirtiliyor.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Rusya’da yaklaşık 185 mağaza kapatıldı.
Satışlar, Şubat ayına kadar olan üç aylık dönemdeki %23’lük büyümeye kıyasla Mart ayında yerel para birimlerinde %6 arttı, ancak rakamlar pandemiden hemen önceki iki yıle göre hala e %11 düşük
H&M Group, koronavirüs pandemisi kapsamında geçen yaz dünya çapında 250 mağazayı kapatma planlarını duyurmuştu.
Kapatma kararında satışların yavaşlaması ve daha fazla müşterinin çevrimiçi alışveriş yapmasının da önemli bir etkisi var.
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