Ve İran itiraf etti! ‘Yanlışlıkla düşürdük’
ABD Başkanı Donald Trump şüphesini dile getirmiş, Kanada Başbakanı Trudeau emin olduklarını söylemişti. Ve İran 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Havayollarına ait uçağı yanlışlıkla füze ile düşürdüklerini itiraf etti.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek için Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı’ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran’ın Irak’taki ABD üslerini vurduğu 8 Ocak’ta kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş ve uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Kanada Başbakanı Kanada Başbakanı Trudeau, ülkesinin istihbaratının elinde uçağın İran’a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı, İran ise iddiaları yalanlamıştı.
İRAN’DAN YOLCU UÇAĞI İTİRAFI
Ancak İran’dan yeni bir açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının hassas askeri bir noktanın üzerinden geçerken insani hata sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü duyurdu.
ABD, İRAN’A YAPTIRIMLARI GENİŞLETTİ: 17 FİRMA, 8 ÜST DÜZEY YETKİLİ
İran’ın açıklamasında ABD ile yaşanan gerilim sonrası İran silahlı kuvvetlerinin teyakkuza geçtiği, ABD’nin misilleme yapma ihtimaline karşı hava savunma sistemlerinin hassas duruma getirildiği belirtildi.
Açıklamada, yolcu uçağının Devrim Muhafızlarının hassas askeri bir merkezine yaklaştığı, yüksekliğinin düşmanca saldırı yapacak gibi algılandığı ve yolcu uçağının insani hata sonucu kasıt olmadan hedef alındığı belirtildi. Özür dileyen İran Genelkurmay’ı sorumlular hakkında işlem yapılacağını duyurdu.
ZARİF VE RUHANİ’DEN AÇIKLAMA
İran’ın itirafının ardından Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de özür diledi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise “bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır” diye konuştu.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?