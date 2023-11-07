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  • Vodafone FLEX, 1 yılda yaklaşık 3 milyon ürünü müşteriyle buluşturdu

Vodafone FLEX, 1 yılda yaklaşık 3 milyon ürünü müşteriyle buluşturdu

Toplam 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX ile son 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşterilerle buluşturulurken, yeşil bir gezegen yaratma hedefiyle 50 bin eski cihaz geri dönüşüme kazandırıldı.

07 Kasım 2023 | 16:36
Son Güncellenme: 07 Kasım 2023 | 16:45
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Vodafone FLEX, 1 yılda yaklaşık 3 milyon ürünü müşteriyle buluşturdu

Vodafone’un, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Vodafone FLEX bir yılı geride bıraktı. “Seç Seç Al” mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX ile müşterilere bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunuluyor. Toplam 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX ile son 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşterilerle buluşturulurken, yeşil bir gezegen yaratma hedefiyle 50 bin eski cihaz geri dönüşüme kazandırıldı.

Vodafone FLEX’in birinci yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Mağazalarımızda başlattığımız yeni nesil perakende dönüşümünün önemli bir ayağını oluşturan Vodafone FLEX, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri için çok geniş ve çeşitli ürün portföyü sunan bir son teknoloji dünyası. Türkiye dahil tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan Vodafone FLEX ile müşterilerimize bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Vodafone FLEX ‘ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al’ ilkesine dayanıyor. Buna göre, müşterilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli teknolojik ürünleri portföyümüzde bulunduruyoruz. Müşterilerimiz, 12 aya varan ödeme kolaylığı ve kredi kartsız alışveriş dahil çeşitli ve esnek ödeme avantajlarından yararlanabiliyor. Dilerlerse, eski telefonlarını getirip yeni telefonlarını indirimli alabiliyorlar. Vodafone FLEX ile son 1 yılda farklı markalardan yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketini müşterilerimizle buluşturduk. Genişletilmiş ürün yelpazemizle, müşterilerimizi teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin kesintisiz iletişimine katkı sağlayan ve yüksek hasar onarım maliyetlerine karşı onları koruyan satış sonrası hizmet paketlerimizle de müşterilerimizin bütçesini koruyan çözümler sunmaya devam ediyoruz. Tüm bu işlerimizle Vodafone FLEX’i geliştirmeye ve gerek perakende gerekse online kanalımızda ezber bozan işlere imza atmaya devam edeceğiz.”

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