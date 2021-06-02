Dünyada ‘cankulağıyla dinleme’ becerisini bireysel ve toplumsal ilişkilerin parçası haline getirmeyi amaçlayan Vuslat Foundation, bu yıl teması ‘Birlikte Nasıl Yaşarız?’ olan Venedik Bienali 17’inci Mimarlık Sergisi’ne özel proje ortağı olarak davet edildi.

Dünyaca Ünlü Venedik Bienali, bu yıl Türkiye’den çok önemli bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. ‘Birlikte Nasıl Yaşarız?’ temalı Bienal’de ünlü İtalyan sanatçı Penone’nin anıtsal eseri “Dinleyici”, Vuslat Foundation’ın ilk projesi olarak izleyiciyle buluşuyor.

Dünyada ‘cankulağıyla dinleme’ becerisini bireysel ve toplumsal ilişkilerin olmazsa olmaz parçası haline getirme amacıyla kurulan Vuslat Foundation, küratörlüğünü Hashim Sarkis’in yaptığı ve bu yılki teması ‘Birlikte Nasıl Yaşarız?’ olan Venedik Bienali 17’inci Mimarlık Sergisi’ne özel proje ortağı olarak davet edildi.

Vakıf, ünlü İtalyan sanatçı Giuseppe Penone’nin anıtsal enstalasyonu “Dinleyiciyi”, 22 Mayıs – 21 Kasım 2021 tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

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