Çalışan esenliği platformu Wellbees, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda çözümler üreten girişimcileri bir araya getiren 1MillionStartups platformunun “Kadın Kurucular 1MillionStartups Programı”na dünya çapında kabul edilen 20 girişimden biri oldu. Wellbees’in Kurucusu Melis Abacıoğlu, programda elde edecekleri deneyimleri İK profesyonelleri ile paylaşırken, büyüme planları arasında yer alan İngiltere pazarını da derinlemesine inceleme fırsatı yakalayacaklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler’in yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak hedefiyle beş yıl önce açıkladığı 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), günümüzde hem ülkelerin hem de kurum ve kuruluşların gündemlerinde ilk sıralarda yer alıyor. SKA’nın üçüncü maddesi olan “Sağlık ve Esenlik” alanını odağına alan çalışan esenliği platformu Wellbees, bu kapsamda dünya çapında önemli bir programa kabul edildi. SKA doğrultusunda çözümler üreten girişimcileri bir araya getiren 1MillionStartups platformunun “Kadın Kurucular 1MillionStartups Programı”na katılan Wellbees, her yıl dünya çapında yüzlerce başvurunun yapıldığı programda yer alan 20 girişimden biri oldu.

Melis Abacıoğlu: “İlham verici bir topluluğun parçası olduk”

Program hakkında bilgi veren Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, “Kadın Kurucular 1MillionStartups Programı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gerçek hayattaki sorunlara çözümler üreten girişimleri ve girişimcileri bir araya getiriyor. Programa katılabilmek için girişimin en az bir kadın kurucusunun olması, küresel pazarlarda büyüme potansiyeli gibi kriterler de dikkate alınıyor. Dünyanın her yerinden yüzlerce başvuru yapılan bu programa kabul edilmek, benzer fikirlere ve amaçlara sahip girişimcileri kapsayan bu ilham verici topluluğun bir parçası olmaktan dolayı heyecan ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Programdaki deneyimlerimizi İK profesyonelleri ile paylaşacağız”

Wellbees olarak sosyal etki odaklı ölçümler yaptıklarını ifade eden Abacıoğlu şöyle devam etti;

“Bu program ile insan kaynakları teknolojileri ve çalışan esenliği odağında hem girişimimizi hem de ürünlerimizi geliştireceğiz. Aynı zamanda programda elde ettiğimiz deneyimleri, Türkiye’de iş birliği yaptığımız İK profesyonelleri ile paylaşma fırsatı bulacağız. Öte yandan platform aracılığıyla yapacağımız görüşmeler sayesinde özellikle büyüme planlarımız arasında yer alan İngiltere pazarını derinlemesine inceleyeceğiz.”