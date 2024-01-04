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“Yabancı yatırımcı, fikri mülkiyetin korumasını istiyor”

Türkiye’ye yüksek teknoloji yatırımı yapmak için Fransa, İtalya ve ABD’den yatırımcıların ciddi bir ilgisi olduğunu kaydeden ABD New York Barosu Türkiye Şubesi Başkanı ve Uluslararası Ticaret Hukuku Uzmanı Avukat Faruk Aktay, “Yüksek teknoloji yatırımları için yabancı yatırımcının fikri mülkiyet haklarının daha fazla korunması noktasında beklentileri var." dedi.

04 Ocak 2024 | 10:51
Son Güncellenme: 04 Ocak 2024 | 10:54
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“Yabancı yatırımcı, fikri mülkiyetin korumasını istiyor”

Türkiye’de son dönemlerde ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte yabancı yatırımcı tarafında da gelişmeler yaşanıyor. Avrupa ülkelerinden yatırımın yeniden Türkiye’ye gelmesi için yapılması gerekenler noktasında değerlendirmelerde bulunan ABD New York Barosu Türkiye Şubesi Başkanı ve Uluslararası Ticaret Hukuku Uzmanı Avukat Faruk Aktay, özellikle Avrupalı yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapması için ilk beklentisinin fikri mülkiyet konusunda daha fazla koruma olduğunu söyledi. Fransa, İtalya, ABD ve Çin’den yatırımcılarla sürekli temas halinde olduklarını kaydeden Avukat Faruk Aktay, “Bu ülkeler, Türkiye’de yüksek teknoloji yatırımı yapmak için çok istekli. Ancak, Türkiye’de fikri mülkiyet korumasının daha sıkı olmasını talep ediyorlar. Yaptığımız görüşmelerde ‘Türk ustaların ve mühendislerin çok başarılı olduğunu, bu yüzden yüksek teknoloji ürünlerinde ‘know-how’ı kaptırmak istemediklerini’ söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.  

TÜRKİYE ENDİŞE DUYULAN ÜLKELER ARASINDA 

Avrupa Komisyonu’nun ‘Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasına Dair Raporu’nda Avrupa Birliği için Türkiye’nin öncelik sırasında Çin’den ve Hindistan’dan hemen sonra geldiğine vurgu yapan Faruk Aktay, “Avrupa Komisyonu tarafından 17 Mayıs 2023 tarihinde üçüncü ülkelerde fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanmasına ilişkin rapor yayımlandı. Rapor, fikri mülkiyet hak sahiplerinin öncelikli ülkelerde ticari faaliyetlerde bulunurken fikri mülkiyet haklarına yönelik potansiyel riskler konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla hazırlandı. Bu raporda, dünya çapında fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanması konusunda büyük endişe kaynağı olan ülkeler ‘öncelikli ülke’ olarak belirtildi. Çin, AB için en öncelikli ülke olmayı sürdürürken; Hindistan ve Türkiye ikinci öncelikli ülke olmaya devam ediyor.” dedi. 
 

 

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