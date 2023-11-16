ARA
Bist 100
7780,68
0%
Bist 100
Dolar/TL
28,6996
0,165%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1419
-0,0144%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0851
0,0369%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1832,07
0,4%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yabancıdan 1 Eylül'den bu yana en güçlü tahvil alımı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 7,3 milyon dolarlık hisse senedi, 131 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 4,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi aldı.

16 Kasım 2023 | 15:34
0
Yabancıdan 1 Eylül'den bu yana en güçlü tahvil alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Kasım haftasında net 7,3 milyon dolarlık hisse senedi, 131 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece, yurt dışında yerleşik kişiler 1 Eylül haftasından bu yana en güçlü DİBS alımını gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 3 Kasım itibarıyla 28 milyar 838,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Kasım'da 29 milyar 177,1 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 86,6 milyon dolardan 1 milyar 205,9 milyon dolara, ŞBS stokları 56,7 milyon dolardan 60,7 milyon dolara yükseldi.


 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1832,07 0,4%
  • ALTIN ONS 1985,53 0,23%
  • BIST 100 7780,68 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,6996 0,165%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1419 -0,0144%
  • EURO/USD 1,0851 0,0369%
  • INGILIZ STERLINI 1,24065 -0,01894%
  • JAPON YENI 150,623 -0,075%
  • KANADA DOLARI 1,37556 -0,05558%
  • RUS RUBLESI 89,025 -0,3638%
Günün En Çok Okunanları
Yeni halka arz olan holdingin CEO'su anlattı: Hedefleri ne?
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
BNP Paribas: Yatırımcılar için Türk tahvillerinin cazibesi artıyor
GERİ
İLERİ
Yeni halka arz olan holdingin CEO'su anlattı: Hedefleri ne?
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL