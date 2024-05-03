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Yabancıların tahvil alımında son 2 yılın zirvesi

Yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Nisan haftasında 603,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 18 Şubat 2022'den bu yana ilk kez 3 milyar doları aştı.

03 Mayıs 2024 | 16:43
Yabancıların tahvil alımında son 2 yılın zirvesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Nisan haftasında net 154,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) satarken, 603,5 milyon dolarlık DİBS aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 19 Nisan itibarıyla 36 milyar 793,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Nisan'da 37 milyar 717,4 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 508,6 milyon dolardan 3 milyar 114,6 milyon dolara yükselirken, bu durum 8 Aralık haftasından bu yana en güçlü alıma işaret etti. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku böylece 18 Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ŞBS stokları ise geçen hafta 162,3 milyon dolardan 158,1 milyon dolara indi.

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