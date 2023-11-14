ARA
Bist 100
7577,08
0,12%
Bist 100
Dolar/TL
28,6294
0,1318%
Dolar/TL
Euro/TL
30,7448
0,4107%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0729
0,257%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1792,95
0,19%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?

Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul'da yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında son yağışların ardından artış yaşandı. İşte İSKİ verilerine göre 14 Kasım itibarıyla baraj doluluk oranları...

14 Kasım 2023 | 11:20
Son Güncellenme: 14 Kasım 2023 | 13:07
0
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

Son yağışlarda 11 milyon 931 bin metreküp su alan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 17,08'e yükseldi.

Alibey Barajı'nda 3 gün önce yüzde 15,26 olarak ölçülen doluluk oranı, yağışlarla aldığı 820 bin metreküp su ile yüzde 2,4 artarak 17,66'ya çıktı.

İSKİ'nin verilerine göre 14 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Son yağışlarla birlikte doluluk oranları Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 4,08'ten 5,04'e, Darlık Barajı'nda yüzde 26,59'dan 26,92'ye, Elmalı Barajı'nda yüzde 16,92'ten 20,32'ye, Istrancalar Barajı'nda yüzde 17,1'den 18,82'e, Kazandere Barajı'nda yüzde 5,84'ten 6,74'e, Pabuçdere Barajı'nda yüzde 2,56'dan 2,96'ya, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 2,27'den yüzde 2,92'ye ve Terkos Barajı'nda yüzde 7,83'ten 8,62'ye, Ömerli Barajı'nda yüzde 34,31'den 35,37'ye yükseldi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1792,95 0,19%
  • ALTIN ONS 1947,9 0,06%
  • BIST 100 7577,08 0,12%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,6294 0,1318%
  • EURO/TURK LIRASI 30,7448 0,4107%
  • EURO/USD 1,0729 0,257%
  • INGILIZ STERLINI 1,23045 0,22277%
  • JAPON YENI 151,683 0,023%
  • KANADA DOLARI 1,38206 0,13331%
  • RUS RUBLESI 91,3475 -0,6174%
Günün En Çok Okunanları
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı
Zamanın ikon araçları tamamen restore ediliyor
Zamanın ikon araçları tamamen restore ediliyor
Halka Arz Takvimi (13-17 Kasım): Bu hafta hangi şirketler halka arz ediliyor?
GERİ
İLERİ
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Kilosu 500 euro... Türkiye'de üretimine hız verildi
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Hazine ve Maliye Bakanlığı 24,2 milyar lira borçlandı
Zamanın ikon araçları tamamen restore ediliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL