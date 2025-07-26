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Sular çekildi, eski mahalle ortaya çıktı

Kayseri’de, Yamula Barajı’ndaki suların sıcaklar nedeniyle çekilmesinin ardından eski mahalleler ve yollar ortaya çıktı.

26 Temmuz 2025 | 03:12
Sular çekildi, eski mahalle ortaya çıktı

Sıcak havaların etkisiyle Yamula Barajı’ndaki suların yaklaşık 200 metre çekilmesinin ardından Kocasinan ilçesinde bulunan Taşhan Mahallesi’ndeki eski evler ve yollar da ortaya çıkmaya başladı. Çekilen suların altında kalan yollar ve evlerin ortaya çıkması ile birlikte suyun üzerinde bulunan ve karaya oturan bir sandal da görüldü. Suların çekilmesi ile ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Taşhan Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Abdullah Özdemir, "Ben Taşhan Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Burada doğdum ve burada yaşıyorum. Burada sular çok çekildi bu yıl. Sıcaklar da çok arttı. Her yer kurudu. Su hala çekilmeye devam ediyor. Nereden baksanız 150-200 metre çekildi barajın suyu. Sular çekilince su altında kalan evler ortaya çıktı, mezarlarımız ortaya çıktı. Yollar da yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Burada önceden yol vardı, bağlara gidip geliyorduk. Bu yollarımız kapalıydı. Şimdi su çekilince biraz yollar açıldı, bağımıza gidebiliyoruz. Yoksa gidemiyorduk buradan" dedi.

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