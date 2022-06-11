Yapay zeka teknolojilerinin, müşteri sadakati ve memnuniyetine etkisi, müşteri deneyimine odaklanması ve tüm finansal işlemleri otomatikleştiren yapısı ile öne çıktığını belirten Yönetim Danışmanı Çiğdem Güven, “Yapay zeka, finansal alanda maliyet merkezli yaklaşımı, kâr merkezli hale dönüştürüyor. Yapay zekan hem bugün hem gelecekte farklı yaklaşımlarla maliyetleri neredeyse yok edip kârı artırabilecek. Gelecekte neredeyse tüm bankacılık işlemleri metaverse’de yapılabilecek” diyor.

E&Y geçtiğimiz aylarda yapay zekayı finansal hizmetler sektöründe büyümenin en önemli itici gücü olarak tanımladı. Şirket yine geçtiğimiz aylarda Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi (CCAF), Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Invesco iş birliğiyle bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre finansal hizmet sağlayıcı organizasyonların liderlerinin yüzde 85’i yapay zekayı şu anda kullandığını, yüzde 64’üyse bu teknolojiyi 2 yıl içinde yeni gelir kaynağı, yeni müşteri kazanımı ve risk yönetimi gibi konularda kullanacaklarını söyledi. Bu istatistiklerin yapay zekanın hem bugün getirdiği hem gelecekte getireceği yeni yaklaşımlarla maliyetleri neredeyse yok edip

kârı artırabileceğini söyleyen Yönetim Danışmanı Çiğdem Güven, “ McKinsey’nin Eylül 2020 tarihli, “Geleceğin yapay zeka bankası: Bankalar yapay zeka sorununun üstesinden gelebilir mi?” isimli raporuna göre yapay zeka, bankalar için yılda 1 trilyon dolarlık değerin kilidini açma potansiyeline sahip. Böylece değer yaratma potansiyeli olan endüstriler arasında yapay zekayı ilk sıralarda göreceğiz. Bu değeri yaratmak isteyen bankalar yapay zeka öncelikli bankalara dönüşmeli” diye anlatıyor.

GÜVENLİK VE KONFOR GETİRİYOR

Yapay zeka bankacılık sektöründe bireysel segment kısmında yüzde 95, KOBİ segment kısmında yüzde 30-40, ticari kurumsal segment kısmındaysa neredeyse yüzde 0 oranındakullanılıyor. Bankaların geleneksel yapılarını inovatif bir sürece sokup yapay zekaya ve makine öğrenimine yatırım yaparlarsa gelecekteki rekabet savaşında daha güçlü bir konuma gelebileceklerini dile getiren Güven, şöyle devam ediyor: “Bankacılıkta müşteri, işlemleri hızlı ve konforlu bir şekilde yerine getirmek isterken aynı zamanda verilerinin güvenle saklanmasını da talep ediyor. Hem güvenlik hem konfor alanında kendini gösteren çarpıcı ilerlemelere neden olan yapay zeka teknolojileri bankacılıkta müşteri deneyimini iyileştirmek ve bankaların operasyonel maliyetlerini azaltmak için çok önemli gelişmeler ortaya koyuyor.”

CHATBOT TEKNOLOJİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Otomatik kredi skorlaması, sanal asistanlar, chatbot, yüz tanıma sistemleri, imza gerçeklik tespiti, insanların duygu analizi, müşterilerin hangi kanaldan hangi işlemi yapacağının tespiti ve çok daha fazlası finansal sektöre yeni katılan inovasyonlar arasında yer alıyor.

Otomatik kredi skorlaması sayesinde kredi notu zaman alan bir inceleme süreci anında öğrenilebilmekte, imza gerçeklik tespitiyle hem denetimler hem müşteri deneyimi daha hızlı hale gelebiliyor ve yüz tanıma sistemiyle sistem güvenliği çok daha yukarıyaçıkıyor. Tüm bunların yanında finans dünyasında yapay zekanın en çok parladığı özelliğin chatbot’lar olduğunu ifade eden Güven, şunları ekliyor:

“Chatbot teknolojisi başta robotik bir süreçken doğal dil analizlerinin yapılması sonucu müşterilere sanki karşı tarafta bir insan varmış deneyimi yaşatıyor. Temel bankacılık işlemlerinizi chatbot üzerinden hallederken, finansal alanda bilmediğiniz kelimeleri ona sorabilirsiniz. Gelecekte bir şirketin her departmanı için ayrı chatbot teknolojileri olabilir. Bu sayede departmanlar arası ve departman içiişlemler hızlanırken maliyet minimize edilebilir.”

BANKACILIKTA METAVERSE ETKİSİ

Web 3.0 ile ortaya çıkan Metaverse kavramını incelendiğinde finansal sistemin geleceği açısından önemli değişimlerin de beraberinde geleceğinin altını çizen Güven, şunları anlatıyor: “ Son zamanlarda oldukça gündemde olan blockchain teknolojisi bu kavramın gelecekteki yerini somutlaştırdı. Blockhain teknolojisiyle birlikte metaverse’de de kullanılabilecek kripto para birimleri ve NFT’ler hayatımıza girdi. Dolayısıyla finans ve bankacılık sektörü de değişimlere karşı hazırlıklarına başladı. Gelecekte tüm bankacılık işlemleri metaverse evrenine taşınabilir ve şu an alıştığımız bankacılığın anlamı tamamen değişebilir, fiziksel yapılan bütün işlemler ortadan kalkabilir. NFT, blockchain teknolojisi ve kripto paralar bankacılığın bir parçası haline gelebilir.”

FAALİYETLERİNE ‘METAÜ EKONOMİ’ DEDİ

Dünyada bu alanda yapılanlara bakıldığında en büyük ve kayda değer atılımı dünyanın en büyük hisse değerine sahip olan bankası JPMorgan’ın yaptığı görülüyor. JP Morgan’ın metaverse evreninin ilk banka şubesini ‘Onyx’ ismiyle açtığını söyleyen Güven, “Yayınladığı raporda sanal evrende yapılan ekonomik faaliyetlere ‘meta-ekonomi’ adını verdi. JPMorgan bu atılımıyla banka düzeyinde ürünler ve dijital varlık platformu sayesinde metaverse evrenindeki oyun platformu sağlayıcılarının finansal işlemlerini yapabilmelerini sağlamayı, finansal düzeydeki illegal işlemlerin önüne geçmeyi, kolay ticarileşme için uygun ortam yaratmayı, metaverse endüstrisini dünya çapında birden fazla para birimi ve ödeme yöntemiyle ölçeklendirmeyi amaçlıyor” diye anlatıyor.