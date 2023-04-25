Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!

Bu yıl 26-29 Nisan tarihleri arasında 45. kez kapılarını açacak olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, yapı inşaat malzemeleri ve teknolojileri alanında 450’nin üzerinde yerli ve yabancı katılımcıyı İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ağırlayacak.

Dört gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında “yapılarda deprem güvenliği” başta olmak üzere sektörün gündemdeki konuları, alternatif yapı trendleri, sürdürülebilir malzeme ile yenilikçi ve güvenli inşaat uygulamaları tüm yönleriyle ele alınıp katılımcılarla paylaşılacak. Fuar, sektördeki önemli kurum ve kuruluşların iş birliğinde, inşaat sektörüne yön veren son gelişmeleri gündeme taşırken, her yıl düzenlediği “VIP Alım Heyeti Programı” ile bu yıl 50 ülkeden 300’ün üzerinde yabancı satın almacıya ev sahipliği yapacak.

Dört Günde 1,5 Milyar Euro İş Hacmi Hedefleniyor

Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, “Fuarımıza, Ticaret Bakanlığı’mızın kararı ile önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 teşvik imkânı sunuluyor. Ekonomik hareketliliğin, sürdürülebilir iş birliklerinin ve yeni ticari fırsatların yaratılmasında önemli rol oynayan fuarımız, batıda ve doğuda Balkanlara ve Bağımsız Devletler Topluluğu’na, güneyde ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyaya ulaşıyor. Dünya’nın en büyük 5 yapı fuarından biri olan Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul’un, bu sene de ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz. Bu bağlamda sıkı bir çalışma yürüttüğümüzü özellikle vurgulamak isterim. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz fuarda, 400 milyon Euro'ya yakın bir iş hacmi oluşturmayı başarmıştık. Bu yıl da yoğun ilgi gören fuarımızın 1,5 milyar Euro’ya yakın bir iş hacmi yaratmasını bekliyoruz. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul olarak Türkiye’nin 100. yılında da ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de inşaat sektöründeki son gelişmelerden bahseden Keskin, “Türkiye, 2 ay önce son yüzyıldaki en büyük depremlerden birini yaşadı. Depremin ardından sektör profesyonelleri Yapı Fuarı’nda depreme dayanıklılık konusu ile sıfır enerji bina ilişkisine ışık tutacak, özellikle kentsel dönüşümün ne kadar elzem olduğunun altı çizilecek ve doğru uygulamalar hakkında bilgiler paylaşılacak” dedi. Yapı Fuarı’nın bir geleneği olarak her yıl katılımcılar adına bir STK’ya bağış yapıldığını belirten Keskin, bu sene yaşanan deprem felaketi sonrasında TEGV’in (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) sosyal sorumluluk projesine katıldıklarını, afet bölgesindeki 250 çocuğun 1 yıl boyunca nitelikli eğitim almasına katkı sağladıklarını ekledi.

Yapı Fuarı’ndaki etkinlikler sektörün nabzını tutacak!

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul ev sahipliğinde 4. ZeroBuild Summit'23 – Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi “Daha iyi mimarlık, daha iyi mühendislik ve depreme dayanıklı sıfır enerji bina mümkün” mottosuyla, 4 gün boyunca 100’e yakın konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilecek. Yapı Fuarı’nın bir diğer dikkat çeken etkinliği Yapı Master Class - Mimari Ustalık Sınıfları 5’inci yılında; 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde fuar alanında gerçekleşecek. Sektörde dikkat çeken işleriyle bilinen mimarlar eşliğinde, "Deprem Sonrası Konut ve Kamusal Alan", "Strüktürel Tasarım ile Tektonik Arasındaki İlişki" ve "Ölçekler Arası Diyalog" üzerine sohbet ederken ürünlerin yerinde uygulamalı öğrenildiği, “Umudu İnşa Etmek” ana temasıyla 3 güne yayılan ve 21 farklı stant ziyaretinin gerçekleştirileceği etkileşimli bir fuar deneyimi sunacak. Sektöre inovatif çözümler ve ezber bozan fikirler sunan Start-up’lar, Yapı Tech Garage Maraton sunumlarında yapı sektörünü nasıl dönüştürebileceklerini, geliştirdikleri iş ve uygulama modelleri ile uyguladıkları yenilikçi yaklaşımları detaylıca aktaracak.

Yapı Fuarı’nın klasiklerinden biri haline gelen Altın Mıknatıs “Stant Tasarım Ödülleri” ile bu yıl da tasarımlarında sürdürülebilir öğeler, inovasyon ve teknolojiyi iç içe kullanarak en etkin ziyaretçi deneyimini yaratan katılımcılar ödüllendirilecek.

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