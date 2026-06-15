Yaren'in ardından eşi Nazlı da geldi: 5 yıl sonra yeniden buluştular

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leylek arasında 15 yıldır her bahar yeniden canlanan dostluk bu yıl da ilgiyle takip ediliyor. Yaren'in eşi Nazlı'nın da hikayeye dahil olması, köydeki bu simgesel buluşmaya ayrı bir renk kattı.
1 Simge dostluğa "Nazlı" da eklendi
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile "Yaren" adı verilen leyleğin 15 yıldır her bahar tekrarlanan simge dostluğuna eşi "Nazlı" da eklendi.
2 5 yıllık aranın ardından tekrar görüntülendi
5 yıllık aranın ardından bu yıl yeniden balıkçı teknesine misafir olan Nazlı, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.
3 "Yaren'ın ardından eşi Nazlı'yı ağırladığımız için çok mutluyuz"
Gölün diğer kuşlarının ve kıyıdaki kedilerin de tekneye yaklaşarak düşen balıklardan nasiplendiğini belirten balıkçı Adem Yılmaz, kayığında Yaren'in ardından eşi Nazlı'yı da ağırladığından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.