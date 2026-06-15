Yaren'in ardından eşi Nazlı da geldi: 5 yıl sonra yeniden buluştular

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leylek arasında 15 yıldır her bahar yeniden canlanan dostluk bu yıl da ilgiyle takip ediliyor. Yaren'in eşi Nazlı'nın da hikayeye dahil olması, köydeki bu simgesel buluşmaya ayrı bir renk kattı.