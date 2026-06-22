Yarım asırlık ahşap oyma ustalığı: Mesleğini öğrettiği oğluyla üretmeye devam ediyor

Mesleğini birlikte sürdürdüğü oğlunun tarih eğitimi aldığına değinen Bereket, şöyle devam etti:

"Bizden sonra bu işi oğlum devam ettirecek. Kendisini tarih alanında yetiştirdik. Ahşap oyma sanatının geçmişini araştırmasını, bu kültürü daha ileriye taşımasını istiyoruz. Böylece hem alaylı hem de mektepli sanatçı oldu. Daha güzel eserler ortaya koyacağına ve sanatımızı daha fazla ülkeye ulaştıracağına inanıyorum.

Bu işi sevmeseydik bugüne kadar sürdüremezdik. Yıllar içinde bu işe başlayıp kısa sürede bırakan çok kişi oldu. Siparişler bazen uzun sürüyor çünkü her ayrıntının kusursuz olması için özen gösteriyoruz. Zaman zaman gecikmeler yaşansa da müşterilerimize kaliteli ve emek verilmiş eserler teslim etmeye çalışıyoruz."