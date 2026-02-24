Yarım asırlık sır aydınlanıyor: 1975’te düşen uçağın parçaları görüntülendi

Sosyal medya üzerinden yürüttüğü çalışmalarla bilinen Nedim Kuru ve ekibi, Büyükçekmece ile Ambarlı açıklarına 5'inci kez daldı. Su altı görüntüleme robotu ve sonar cihazlarıyla yaklaşık 7 saat süren tarama yapıldı. Çalışmalarda deniz tabanında uçağa ait olabileceği değerlendirilen alüminyum nitelikli parçalar kayıt altına alındı. Nedim Kuru, yürütülen faaliyetlerde enkaz sahasının detaylı biçimde incelendiğini belirterek, elde edilen görüntülerin teknik analiz sürecine alınacağını ifade etti.