AB’de Tesla’ya ilgi azalıyor: Düşüş trendi 13. aya taşındı

AB ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 gerileyerek 7 bin 187 seviyesine düştü. Böylece satışlardaki düşüş serisi 13’üncü aya taşındı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın AB ülkelerindeki otomobil satışları geçen ay da gerileyerek düşüş trendini 13. aya taşıdı. Ocak 2025'te 7 bin 305 olan Tesla satışları, geçen ay yüzde 1,6 azalarak 7 bin 187'ye indi. Markanın AB'nin toplam yeni otomobil satışlarındaki payı yüzde 0,9 seviyesinde kaldı.

İngiltere'de de satışlar geriledi

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları ise ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 8 bin 75'e geriledi. Söz konusu pazarda Tesla'nın toplam payı yüzde 1'den yüzde 0,8'e düştü.

Elon Musk’ın uzun süre ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalışması, tartışma yaratan tutumları ve Avrupa’daki aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların şirkete mesafe koymasına yol açmıştı. Söz konusu süreçte de satışların ciddi oranda düştüğü görülmüştü.

Tesla'nın kârı son çeyrekte geriledi
AB ve İngiltere otomobil pazarında son tablo: En çok hangi markalar tercih edildi?
