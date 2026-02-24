AB ve İngiltere otomobil pazarında son tablo: En çok hangi markalar tercih edildi?

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Avrupa ve İngiltere’deki otomobil satış verilerini açıkladı. Buna göre AB genelinde yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 azaldı.
Elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 19,3’e yükselerek büyüme potansiyelinin sürdüğüne işaret etti.
Öte yandan AB ve İngiltere’de Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları da netleşti. Peki, tüketiciler en çok hangi markaları tercih etti?
1 1- Volkswagen
Volkswagen, Ocak ayında satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 azalış gösterse de listenin ilk sırasında yer aldı. Marka, 100 bin 228 satış rakamına ulaştı.
2 2- Skoda
Skoda, 64 bin 967 adetlik satış rakamıyla AB ve İngiltere'de Ocak ayında en çok satılan ikinci otomobil markası oldu.
4 4- BMW
BMW'nin araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azaldı ve 54 bin 574 olarak açıklandı.
8 8- Mercedes-Benz
Mercedes-Benz, 43 bin 704 adet satışla listenin sekizinci sırasında kendine yer buldu.