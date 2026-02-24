ARA
DOLAR
43,85
0,04%
DOLAR
EURO
51,67
-0,07%
EURO
ALTIN
7351,80
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AB ve İngiltere otomobil pazarında son tablo: En çok hangi markalar tercih edildi?

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği'nin (ACEA) yayımladığı Ocak 2026 verileri, Avrupa ve İngiltere otomobil pazarındaki son tabloyu ortaya koydu. Bu kapsamda AB ve İngiltere’de satış liderleri de netleşti. Zirvede hangi markalar öne çıktı?

Merve Özçelik
Merve Özçelik
[email protected]

AB ve İngiltere otomobil pazarında son tablo: En çok hangi markalar tercih edildi?

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Avrupa ve İngiltere’deki otomobil satış verilerini açıkladı. Buna göre AB genelinde yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 azaldı.

Elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 19,3’e yükselerek büyüme potansiyelinin sürdüğüne işaret etti.

Öte yandan AB ve İngiltere’de Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları da netleşti. Peki, tüketiciler en çok hangi markaları tercih etti?

1 1- Volkswagen

1- Volkswagen

Volkswagen, Ocak ayında satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 azalış gösterse de listenin ilk sırasında yer aldı. Marka, 100 bin 228 satış rakamına ulaştı.

2 2- Skoda

2- Skoda

Skoda, 64 bin 967 adetlik satış rakamıyla AB ve İngiltere'de Ocak ayında en çok satılan ikinci otomobil markası oldu.

3 3- Toyota

3- Toyota

Toyota, Ocak ayında AB ve İngiltere'de 63 bin 801 adet satış rakamını buldu.

4 4- BMW

4- BMW

BMW'nin araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azaldı ve 54 bin 574 olarak açıklandı.

5 5- Peugeot

5- Peugeot

Peugeot'un Ocak ayı satışları 53 bin 799 olarak açıklandı.

6 6- Renault

6- Renault

Renault'un satış rakamları 50 bin 604 oldu.

7 7- Audi

7- Audi

Audi, Ocak ayında AB ve İngiltere'de 48 bin 984 adet satıldı.

8 8- Mercedes-Benz

8- Mercedes-Benz

Mercedes-Benz, 43 bin 704 adet satışla listenin sekizinci sırasında kendine yer buldu.

9 9- Kia

9- Kia

Kia, aynı dönemde 39 bin 622 adet satış rakamına ulaştı.

10 10- Hyundai

10- Hyundai

Hyundai'nin satış rakamı 33 bin 271 olarak duyuruldu.

11 11- Opel

11- Opel

Opel/Vauxhall'ın satış rakamı ise 32 bin 54 olarak açıklandı.

12 12- Dacia

12- Dacia

Dacia'nın Ocak ayında satış rakamı 31 bin 819 adet oldu.

13 13- Ford

13- Ford

Ford'un aynı dönemde satışları 31 bin 385 oldu.

14 Citroen

Citroen

Citroen, 31 bin 39 adet satıldı.

15 15- Fiat

15- Fiat

Fiat'ın satış rakamı ise 29 bin 415.

16 16- Nissan

16- Nissan

Nissan'ın Ocak ayı satış rakamları 20 bin 570 adet oldu.

17 17- Volvo Cars

17- Volvo Cars

Volvo Cars'ın satış rakamları 20 bin 367 olarak açıklandı.

18 18- SAIC Motor

18- SAIC Motor

SAIC Motor'un otomobil satışları 19 bin 254 adet oldu.

19 19- Cupra

19- Cupra

Cupra'nın satış rakamları ise 18 bin 782 oldu.

20 20- BYD

20- BYD

BYD, Ocak ayında AB ve İngiltere'de 18 bin 242 adet satış rakamına ulaştı.

21 21- Seat

21- Seat

Seat, 15 bin 583 adet satış rakamına ulaştı.

22 22- Suzuki

22- Suzuki

Suzuki'nin satış rakamı Ocak ayında satış rakamı 12 bin 793 adet olarak açıklandı.

23 24- Mini

24- Mini

Mini Cooper, 11 bin 617 adet satıldı.

24 25- Mazda

25- Mazda

Mazda'nın satış rakamı ise 11 bin 22 olarak açıklandı.

25 25- Jeep

25- Jeep

Jeep satış rakamı 10 bin 484 olarak açıklandı.

26 26- Land Rover

26- Land Rover

Land Rover'ın satış rakamı 10 bin 237 olarak açıklandı.

27 27- Tesla

27- Tesla

Tesla'nın satış rakamı 8 bin 75 oldu.

28 28- Porsche

28- Porsche

Porsche'ın satış rakamı ise 7 bin 514.

29 29- Lexus

29- Lexus

Lexus satış rakamı 5 bin 338 olarak açıklandı.

30 30- Honda

30- Honda

Honda'nın satış rakamı 4 bin 626.

31 31- Alfa Romeo

31- Alfa Romeo

Alfa Romeo'nun Ocak ayında AB ve İngiltere'de satış rakamı 4 bin 278 olarak açıklandı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL