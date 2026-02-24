AB ve İngiltere otomobil pazarında son tablo: En çok hangi markalar tercih edildi?

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Avrupa ve İngiltere’deki otomobil satış verilerini açıkladı. Buna göre AB genelinde yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 azaldı.

Elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 19,3’e yükselerek büyüme potansiyelinin sürdüğüne işaret etti.

Öte yandan AB ve İngiltere’de Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları da netleşti. Peki, tüketiciler en çok hangi markaları tercih etti?