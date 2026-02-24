ARA
DOLAR
43,85
0,04%
DOLAR
EURO
51,67
-0,07%
EURO
ALTIN
7351,80
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Süspansiyon arızası alarmı: Ford, 400 binden fazla aracını geri çağıracak

ABD’li otomotiv üreticisi Ford’un, Explorer modelinde arka süspansiyon bağlantı çubuklarında kırılma riski tespit edilmesi üzerine ABD genelinde 400 binden fazla aracı geri çağıracağı açıklandı. Ayrıca, 40 binden fazla araç da batarya arızaları ve kusurlu fren pedalları nedeniyle geri çağrılacak.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Süspansiyon arızası alarmı: Ford, 400 binden fazla aracını geri çağıracak

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford Explorer modeli araçların arka süspansiyondaki bağlantı çubuklarında kırılma riski tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, bu parçanın kırılmasının, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesine ve ciddi kazalara yol açabileceğine dikkat çekildi.

400 binden fazla araç geri çağrılacak 

Ford'un, SUV modeli Explorer'ın arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarındaki kırılma riski nedeniyle ABD genelinde 400 binden fazla aracını geri çağıracağı bildirildi.

Öte yandan, Ford'un güvenlik alarmı sadece Explorer modelleriyle sınırlı kalmadı. Şirket, ayrıca 40 bin 655 aracını da batarya arızaları ve kusurlu fren pedalları nedeniyle geri çağıracak.

Tüm onarım ve parça değişim işlemlerinin yetkili bayilerde ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

İlgili Haberler
AB ve İngiltere otomobil pazarında son tablo: En çok hangi markalar tercih edildi?
AB ve İngiltere otomobil pazarında son tablo: En çok hangi markalar tercih edildi?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL