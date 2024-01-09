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  • Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, 2024 yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu?

Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, 2024 yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

09 Ocak 2024 | 11:03
Son Güncellenme: 09 Ocak 2024 | 11:13
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Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, 2024 yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu?

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, yaklaşık 1,8 milyar lira yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, 1,4 milyar lira civarında da engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ocak ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını belirten Göktaş,"Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarını, şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında engelli aylığı engel oranı yüzde 40-69 arası olana 2 bin 797.81 lira, yüzde 70 ve üzeri olana 4 bin 196,70 lira, 18 yaş altı engellilere ise 2 bin 797,81 lira ödeme yapılacak.

Engelli maaşları yılda iki kez zamlandığından Temmuz-Aralık ayında yeniden güncellenecek.

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