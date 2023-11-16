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Yatırımın geleceği konuşuldu

Yatırım teknolojileri alanında 30 yılı aşkın süredir hizmet veren ForInvest, finans dünyasından önde gelen isimlerin katılımıyla Türkiye’nin ilk yatırım teknolojileri zirvesine ev sahipliği yaptı.

16 Kasım 2023 | 18:30
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Yatırımın geleceği konuşuldu

Türkiye’de yatırım teknolojileri şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren ForInvest, yatırım ve teknoloji alanındaki fikir önderlerini bir araya getirerek, yenilikçi fikirlerin önünü açmak, sinerji yaratmak ve yatırımın teknoloji sayesinde herkes için erişilebilir ve anlaşılabilir olmasını sağlamak üzere ForInvest InvestTech Summit’23’e ev sahipliği yaptı. 

Yatırım ve finans alanında önde gelen isimlerin konuşmacı ve panelist olarak katıldığı etkinlikte yapay zeka, yeni teknolojiler, gelecek varlıklar, veri ve ölçeklenme başta olmak üzere fintek alanında öne çıkan gelişmeler ele alındı. 

Ev sahipliğini ForInvest CEO’su Serra Berkol’un yaptığı zirvenin konuşmacıları arasında T-Gate Yönetim Kurulu Üyesi Attila Köksal, Amazon Web Services’ın (AWS) Türkiye CEO’su Burak Aydın, Further Ventures Kurucu Ortağı Deniz Güven ve Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu yer aldı. 

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Serra Berkol, “Bilgiye erişimin hızı, büyük veri işleme kapasitesindeki artış, yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde yatırım alanında teknolojinin en etkileyici değişimlerine şahit oluyoruz.Etkinlik gündemimizde yapay zeka, yeni teknolojiler, gelecek varlıklar, veri ve ölçeklenme var. Artık kişilerin yatırım hedeflerine yönelik planlar oluşturabilen robo-danışmanlardan söz ediyoruz. Yatırım alanında çoktan hayatımıza giren bu robotlar, tam olarak kişiye özel hizmet sunuyor. Yatırıma yönelik ilgi arttıkça finansal okuryazarlığın yerine, artık yatırım okuryazarlığının önem kazanmaya başladığını görüyoruz” dedi.

Bilgi paylaşımının teşvik edilmesi, iş birliği fırsatlarının desteklenmesi ve perakende yatırımlarının bugününe ilişkin en iyi örneklerinin paylaşılmasının amaçlandığı etkinlikte tüm katılımcıların desteğiyle bir ekosistem yaratmayı hedeflediklerini ifade eden Berkol, “İçinde bulunduğumuz dönem teknolojinin yeni sunduğu imkanlarla yatırım konusunda en yaratıcı değişimleri getirdi. Hayatımıza yeni giren bir kavram olan davranışsal finans ile yatırımın da bir psikolojisi olduğunu anladık. Piyasa hareketliliğine hazırlıklı olmak, fevri kararlar vermemek, tüm bunlar güçlü bir psikolojik altyapı gerektiriyor. Her yaştan ve tecrübeden yatırımcının kendi yatırım davranışlarıyla ilgili farkındalık kazanması gerekiyor. Finansal okuryazarlığın yerine, artık yatırım okuryazarlığı önem kazanıyor. Yatırıma yönelik ilgi artarken, eğitimi ön plana çıkarmanın bizlerin önemli bir misyonu olduğuna inanıyoruz. Çünkü, yatırımla ilgili her büyüme ancak bireylerin sisteme doğru bir şekilde katılmasıyla mümkün olacak.” değerlendirmesini yaptı.

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