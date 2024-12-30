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Yavru gorilden yeni haber var

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusundan yeni haber ve video var...

30 Aralık 2024 | 00:29
Son Güncellenme: 30 Aralık 2024 | 00:32
Yavru gorilden yeni haber var

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini duyurdu. Yavru gorilden bir video paylaşan Bakanlığın mesajı şöyle:

"Ufaklıktan haber var 👋

🦍 Yavru gorilin, Milli Parklar ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam ediyor.

👉 Önceliğimiz 5 aylık erkek yavrunun sağlığı ve aynı durumları tekrar yaşamaması için ona güvenli ortamı oluşturmak.

Başta nesli tehlike altındaki türler olmak üzere, yaban hayatını korumaya ve yasadışı hayvan ticaretiyle mücadeleye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe almış, incelemede, kafes tipindeki kutuda, nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlenmişti.

Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edilmişti.

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