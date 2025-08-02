Yeni haftada piyasalarda neler takip edilecek?

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "temkinli" sözlü yönlendirmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı tarife kararnamesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişeleriyle negatif bir seyir öne çıkarken gelecek hafta dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Peki yeni haftada neler izlenecek?

Türkiye'de gündem enflasyon

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantı özeti yayımlandı.

Özette, öncü verilerin temmuzda aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret ettiği belirtilerek, "Bu dönemde, aylık tüketici enflasyonunun seyrinde yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının etkisinin yanı sıra hizmet sektörüne ilişkin zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek alt kalemlerdeki gelişmeler öne çıkmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi TÜFE, ÜFE, salı reel efektif döviz kuru, perşembe Hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.

ABD'de veri yoğun bir hafta başlıyor

4 Ağustos ile başlayacak haftada pazartesi fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, salı dış ticaret dengesi, S&P Global hizmet sektörü PMI, ISM hizmet sektörü PMI, perşembe MSCI 2025 3. dönem endeks revizyonları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, toptan eşya stokları verileri takip edilecek.

Euro Bölgesi'nde perakende satışları, İngiltere'de faiz kararı var

Gelecek haftanın veri takviminde salı Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) hizmet sektörü PMI, çarşamba Euro Bölgesinde perakende satışlar, Almanya'da fabrika siparişleri, perşembe İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, Almanya'da sanayi üretimi verileri yer alıyor.

Asya'da gözler BoJ tutanaklarında

Gelecek hafta salı BoJ toplantı tutanakları ve cuma Japonya'da dış ticaret dengesi verileri açıklanacak.