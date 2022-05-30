Yeni salgın ihtimali sorusunu yanıtlayan Bill Gates’ten Maymun Çiçeği yorumu da geldi

Microsof kurucusu Bill Gates, İspanya’da yayınlanan El Diario gazetesinde röportaj verdi.

GATES’E GÖRE 20 YIL İÇİNDE YENİ SALGIN İHTİMALİ YÜZDE 50

Gates, “Bir Sonraki Salgını Nasıl Önlersiniz adlı bir kitap yayınladınız . Önleyemezsek bir sonraki salgın nasıl olacak?” sorusuna yanıt verdi. Gates, önümüzdeki 20 yıl içinde iklim değişikliğinin bir sonucu olarak doğal kaynaklı bir pandemi yaşama ihtimalinin yüzde 50 olduğunu belirterek, “İnsan nüfusu artıyor ve giderek daha fazla ekosistemi istila ediyoruz. Tüm bu korkunç trajedinin (Covid-19) bir daha olmamasını sağlamak için daha büyük bir yatırımın gelmesi gerektiğine inanıyorum. En çok yapmayı sevdiğim benzetme itfaiyeciler: Yangınları önlemek için tam zamanlı itfaiyecilerimiz var. Antrenman yapıyorlar, hazırlanıyorlar, ciddiye alıyoruz. Ne yazık ki, bir hükümetin, vatandaşlarını korumak istiyorsa hazırlık yapması gerekenler listesine pandemileri koymamız gerekiyor” diyor.

Gates bir sonraki pandeminin halihazırda bilinen bir virüsten kaynaklanabileceğini söyledi, “Zaten bildiğimiz bir virüsten doğabilir. Bir çeşit grip, başka bir koronavirüs türü olabilir…” dedi. Gates, insan elinden çıkan biyoterör ajanı ya da iklim değişikliği yüzünden doğadan insan hayatına girebilecek bir şeylerin de pandemiye yol açabileceğini düşünüyor.

DEVLETLERİ BÜTÇE AYIRMAYA ÇAĞIRDI

Gates, yeni olası bir pandeminin önüne geçmek için devletleri milyar dolarlık kaynaklar ayırıp araştırmalar yapmaya çağırdı.

Gates şöyle devam ediyor: Önerdiğim şey DSÖ bütçesinde %25’lik bir artış gerektirecek ve bununla birlikte farklı profillere sahip yaklaşık 3.000 kişilik bir ekip olacak. Ben buna Küresel Salgın Müdahale ve Seferberlik Ekibi diyorum. Burada, kendilerini korumak için bunu yapması gereken zengin ülkelerden bahsediyoruz, çünkü uluslararası bir salgının ekonomileri ve yaşamları için sahip olduğu muazzam bedeli zaten gördük”

GATES’TEN MİKROÇİP YORUMLARINA YANIT

Gates, pandemi sürecinde hakkındaki aşı ve mikroçip yorumları için de şunları söylüyor: Bir şekilde alıştım. Gülmek ve düşünmek zorundasın, ben aşılarla hayat kurtarmak için milyarlarca dolar harcıyorum. Ama birinin bunu tersine çevirmesi ve aslında milyarlar kazandığımı ve insanları öldürmek için aşıları kullandığımı söylemesi fikri… Bu çok üzücü bir şey. Olan bitenin tam tersi. Ve insanlara bir izleme çipi yerleştirmeye çalıştığım hikaye, sanki milyarlarca insanın nerede olduğunu bilmekle ilgileniyormuşum gibi… Bu verilerle ne yapmam gerekiyor? İlgilenmiyorum. Olan şu ki, bu söylentilerden dolayı aşılanmayan veya maske takmak istemeyen insanlar varsa, sonuçlar vahimdir. Bunun biyoloji olduğu ve hastalıkların bu şekilde ortaya çıktığı karmaşık gerçeğini kabul etmektense, Kötü Doktor hakkında basit bir teoriye tutunmayı daha kolay buldukları için ölen insanlar var”

MAYMUN ÇİÇEĞİ İÇİN ENDİŞELİ Mİ?

Gates, Maymun Çiçeği hastalığının çok yaygın hale gelmesini beklemiyor ve şöyle konuşuyor: Ama uyanık olmamız harika. Koronavirüs pandemisi olmasaydı, maymun çiçeği haberlerde bile olmazdı. Ve bu iyi. Virüsün sık görülmediği Avrupa’da neden birdenbire yüzlerce vaka olduğunu analiz etmemiz gerekiyor. Görünüşe göre şu anda virüsün bulaşma biçimindeki bir tür değişiklik yüzünden. Çiçek hastalığıyla ilgili olması biraz korkutucu ama bunun bir sonraki büyük salgın olduğunu düşünmüyorum.