Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine ne kadar zam gelecek? Bakan Uraloğlu açıkladı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, yeni yılda karayollarına ait köprü ve otoyol ücretlerinde yapılması planlanan artışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında yeni yılda karayollarına ait köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yapalım diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

