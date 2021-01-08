2020 sonunda 52 milyar TL’lik hacme ulaşması beklenen ilaç sektörünün 2021’de ise yüzde 25 oranında büyüyeceği öngörülüyor.

2021’de bin yeni istihdam yaratması da beklenen sektörde, biyoteknoloji ve yerli ilaç üretimine verilen teşvikler artabilir.

Koronavirüs salgınında kritik öneme sahip olan ilaç sektörünün global toplam ticaret hacmi yaklaşık 1,3 trilyon dolar.

2019’da yaklaşık 44 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Türk ilaç sektörün 2020 sonunda ise 52 milyar TL’lik hacmi bulacağı tahmin ediliyor.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, 2021 yılında ise TL cinsinden yaklaşık yüzde 25 oranında büyüme öngörüldüğünü belirtiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.