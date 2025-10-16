Chobani değerlemesini yaklaşık 20 milyar dolara taşıdı

Hamdi Ulukaya’nın kurduğu ve CEO’su olduğu, ABD'nin en hızlı büyüyen gıda şirketlerinden biri olan Chobani, sektörde büyümesini ve inovasyon odaklı stratejisini desteklemek amacıyla 650 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.

Son yıllarda güçlü bir finansal performans sergileyen Chobani, aldığı bu yeni yatırım ve güçlü nakit akışlarıyla birlikte, şirket değerlemesini yaklaşık 20 milyar dolara taşıyarak sektördeki konumunu daha da güçlendirdi.

Elde edilen bu yatırım, Hamdi Ulukaya’nın Chobani ile yeni bir büyüme hamlesi başlatmasına olanak tanıyacak. Chobani bu yatırımı, New York’un Rome şehrinde inşa edilecek yeni üçüncü süt ürünleri fabrikası ile Idaho’daki Twin Falls tesisinin kapasite artırımını desteklemek amacıyla kullanacak. Twin Falls'ta gerçekleştirilen ek kapasitenin, artan tüketici talebini karşılamak üzere bu yılın sonlarına doğru faaliyete geçmesi bekleniyor.

Bu yatırım, Chobani’nin vizyonu açısından önemli bir kilometre taşını işaret ediyor. Uzun vadeli bakış açısına sahip bu taahhüt, sektörün fikir liderlerinin, Chobani’nin "herkes için iyi gıda" vizyonunu gerçekleştirme ve inovasyon odaklı büyüme stratejisini uygulama becerisine duydukları güçlü güvenin altını çiziyor.

Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, alınan bu yatırıma ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu yatırım, finansmandan çok daha fazlası — yıllardır ortaya koyduğumuz vizyonun ve emeğin bir kanıtı.” dedi.

