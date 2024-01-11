“YES for Europe” başkanlığına TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım seçildi

Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin desteği ile tek aday olarak girdiği seçimi oy birliği ile kazanarak, Başkanlığa seçilen TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, “Ülkemizdeki genç İş İnsanlarının lider sesi TÜGİAD’ın dönem başkanlığına oy birliği ile seçilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Türk genç iş insanlarının Avrupa’daki sesi olmaya ve Devletimizin hedefleri çerçevesinde özellikle ihracat pazarlarımızı arttırmaya yönelik çalışmalarımız yoğunlaştıracağız. Paydaşlarımızla yeni ticaret köprülerinin kurulması ve üyelerimizin her sektörde ve farklı ülkelerdeki pazarlara girişleri için çok önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük ticari ortağı olan Avrupa Birliği’ndeki her platformda Türk genç İş İnsanlarını destekleme mücadelesine şimdi daha güçlü devam edeceklerini vurgulayan Gürkan Yıldırım, Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu olarak önümüzdeki görev süresi boyunca, gerçekçi ve ciddi hedefler koyduklarını, diğer ülkelerle istişare halinde yürütülecek çalışmalar neticesinde konfederasyonu yeniden yapılandırarak daha da güçlendireceklerini vurguladı.

“Genç İş İnsanlarının Avrupa’ya açılan kapısı olacağız”

TÜGİAD olarak yapacakları faaliyetlerden de bahseden Yıldırım sözlerine şunları ekledi:

“Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası Genç İş İnsanları Derneğidir unvanına sahip olan TÜGİAD, yıllardır G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA), Avrupa Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) ve Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu’nda (YES for Europe) ülkemizi başarı ile temsil ederek, bayrağımızı buralarda dalgalandırıyoruz. Uzun yıllar yaptığımız bu mücadele ve çalışma sonunda YES for Europe gibi çok önemli bir organizasyonun başkanlığı ülkemiz adına almış olmanın mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz. Bu başkanlık ile ülkemizin yıllardır sürdürmüş olduğu AB tam üyelik sürecinde genç iş dünyası adına çok önemli katkı koyacağımızı düşünüyorum. Başkanlık sürecinde TÜGİAD adına çok emek harcayan ekibime teşekkür ediyorum. Tekrar ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun.”

YES For Europe Nedir?

1998 yılında Brüksel merkezli kurulan Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES For Europe), Avrupa'nın en büyük ve en dinamik genç girişimciler birliğidir. Genç girişimcilerin AB içerisindeki en gür sesi ve destekçisidir. Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin hükümetleri nezdinde genç girişimcilerin lobi faaliyetlerini yürüten Konfederasyon, Dünya genelinde üyesi olan tüm genç girişimcileri küresel organizasyonlarla bir araya getirdiği gibi, yeni iş planlamalarına ışık tutmakta ve finansmana erişimini sağlamak adına faaliyetler düzenlemektedir.