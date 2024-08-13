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Yılın ilk 6 ayında en çok eleman arayan 3 sektör açıklandı

Kariyer.net, yılın ilk 6 aylık istihdam verilerini paylaştı.

13 Ağustos 2024 | 13:39
Son Güncellenme: 13 Ağustos 2024 | 13:42
Yılın ilk 6 ayında en çok eleman arayan 3 sektör açıklandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında en çok iş ilanı yayınlayan sektörler sırasıyla tekstil, sağlık ve gıda oldu. Tıp/sağlık pozisyon grubu ise ilan sayısındaki artışla dikkati çekti. Aynı zamanda pozisyon grubu özelinde de tıp/sağlık ilanları yılın ilk yarısında diğer alanlardan ayrıştı.

2024'ün hem ilk hem de ikinci çeyreğinde tıp/sağlık pozisyonlarındaki ilanlarda önemli artış görüldü.

İlk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 artış gösteren ilan sayısı, yılın ilk 6 ayını 2023'ün ilk yarısına göre yüzde 18 artışla tamamladı.

Adayların sigortacılık alanına ilgisi arttı

İlk 6 ayda sırasıyla en çok ilgi gören sektörler finans-ekonomi, havacılık ve telekomünikasyon oldu.

Finans-ekonomi sektöründe ilan başı başvuru yüzde 19, havacılıkta yüzde 48, telekomünikasyonda yüzde 43 arttı. Sigortacılıkta ise yüzde 53'le dikkati çeken bir artış gerçekleşti.

Mavi yaka çalışan ihtiyacı artıyor

Kariyer.net'in kurum içi girişimi olan ve 7'nci yılını kutlayan konum bazlı mavi yaka iş-çalışan arayışına dijital çözüm getiren "İşin Olsun"da, yılın ilk yarısında ilan sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 arttı.

"İşin Olsun", yılın ilk yarısında turizm etkisinin devam ettiğini görülürken, en çok iş ilanı yayınlanan pozisyon grupları sırasıyla restoran hizmetleri, mutfak hizmetleri, temizlik hizmetleri ve aşçılık oldu.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla restoran hizmetleri ilanları yüzde 29 artarken mutfak hizmetlerindeki yükseliş yüzde 19 seviyesinde görüldü.

En çok artış ise yüzde 34 ile temizlik hizmetlerinde oldu. Aşçılık ilanlarındaki artış ise yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti.

"Sağlık çalışanı ihtiyacı global düzeyde önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, sağlık çalışanı ihtiyacı konusuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık sektöründeki göç hareketliliği ve pandemi sonrasında Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok bölgede sağlık çalışanı ihtiyacının arttığını görüyoruz. Ayrıca global olarak yaşlanan nüfus, sağlık sektörüne odağın artmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık İşgücü Destekleme ve Koruma yayını da konunun önemini açıklıyor. İlerleyen süreçte politika yapıcıların bu konuda stratejik adımlar atması olası yetenek açığının önüne geçecektir."

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