Uzaya çok uzun zamandır merakı olduğunu aktaran Erdem, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ilgimdeki en büyük etken, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) oldu. Bu tabi ki benim için uzaya duyulan hayranlıktan öteye geçmemişti. Ancak Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında iki astronotunu bilimsel deneyler yapmak üzere uzaya göndermesi bana cesaret verdi.

Astronot Alper Gezeravcı'nın fırlatmasını izlemek üzere ABD'ye giderken uçakta karar verdim, 'Ben de uzaya gidebilirim' dedim. Eşim, abim, kuzenlerim ve çok yakın arkadaşlarımın yanı sıra Gezeravcı ve Space Agenda Direktörü Halit Mirahmetoğlu da beni yalnız bırakmadı. Onların ve ailemin desteğiyle ABD'de çok güzel bir deneyim yaşadım. Türkiye'nin adını ve bayrağını bir kez daha uzayda temsil etmek gurur vericiydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır da telefon görüşmemizde fırlatmanın başarılı geçmesine sevindiğini söyledi."