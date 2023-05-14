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YSK Başkanı Yener'den açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener, "YSK'nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de paylaşılmaktadır." dedi.

14 Mayıs 2023 | 23:06
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2023 | 00:43
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YSK Başkanı Yener'den açıklama

Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YSK'nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu olmadığını, verilerin anlık olarak siyasi partilerle de paylaşıldığını söyledi.

Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "YSK'nin sisteminde, yurt içi sandıkların yüzde 71,64, yurt dışı sandıkların ise yüzde 18,76'sı açılmış olup toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69,12'dir." bilgisini verdi.

Sisteme veri girişinin devam ettiğini söyleyen Yener, siyasi parti temsilcilerinin süreci takip ettiğini ve Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden verilerin partilerle paylaşıldığını kaydetti.

Yener, veri girişinde herhangi bir aksama ya da gecikmenin söz konusu olmadığını belirterek, önce sandık alanlarında daha sonra ilçe seçim kurullarında birleştirme yapılarak sistem üzerinden verilerin YSK'ye aktarıldığını söyledi.

Ahmet Yener, ilerleyen saatlerde tüm sandıklar açıldığı zaman kesin olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

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