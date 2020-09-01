Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektrik tüketmek isteyenlere özel ‘Yeşil Tarife’ isimli yeni bir fiyat tarifesi açıkladı. Ancak 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren ‘Yeşil Tarife’nin serbest tüketici olmayan mevcut abonelere uygulanan fiyatlardan daha yüksek olması dikkat çekiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektrik tüketmek isteyenlere özel yeni bir fiyat tarifesi açıkladı. Adını da ‘Yeşil Tarife’ koydu. Ancak yeşil tarife serbest tüketici olmayan mevcut abonelere uygulanan fiyatlardan daha yüksek. Peki; 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren Yeşil Tarife beklenen ilgiyi görecek mi? Mesken, ticarethane ve sanayi aboneleri yüzde 60’ları geçen bir fiyat farkını ödemeyi kabul edecek mi? Enerji birim bedeli yani kilovatsaati 69,97 kuruş olarak belirlenen yeşil enerji tarifesinin; dağıtım bedeli, fonlar, vergiler dahil fatura dip toplamdaki fiyatı ise abone grubuna göre 95,17 kuruş ile 114,53 kuruş arasında değişiyor.

Yeşil Tarife birim fiyatı ulusal tarifeler birim fiyatları ile mukayese edildiğinde yine abone grubuna göre enerji bedelinde yüzde 29 ile 92, fatura dip toplamında ise yüzde 21 ile 65 kadar daha yüksek. Abone serbest tüketici ise ve serbest tüketici fiyatlarından, yani ulusal tarifelerden daha ucuza alıyorsa doğal olarak Yeşil Tarife birim fiyatı ile arasındaki fark daha da fazla diyebiliriz.

TÜM TEDARİK ŞİRKETLERİ SATABİLECEK Mİ?

Halihazırda yeşil tarife ile elektrik enerjisi görevli tedarik şirketlerinden alınabilirken çok kısa bir zaman diliminde tüm tedarik şirketleri tarafından satılabilecek. Tarifenin enerji piyasasının bir ürünü haline gelmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını belirten KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, “Yaygınlaşması da yine tüm tedarik şirketlerinin satmasıyla mümkün olacak. Tüketicinin de ancak o zaman yararına olacak. Fiyatı yüksek olsa da amacı, hedefi, yol haritasını ortaya koymak anlamında önemli bir adım. Enerji konusunda bağımsız bir Türkiye için yerli ve yenilenebilir kaynakların desteklenmesi şart” diyor.

“SERBEST PİYASAYA AÇILMALI”

Türkiye’nin kurulu gücü 92.000 MW’ı buldu. Bu gücün yarısını yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor. Yani lisanlı ve lisanssız toplam yenilenebilir kurulu gücümüz 46.000 MW. Bu yıl tüketilen enerjinin yüzde 90’a yakınının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği günlerin yaşandığını belirten Karayurt, “Yenilenebilir enerjiye yatırıma destek yalnızca destek mekanizmaları ile olmak durumunda da değil. Yeşil Tarife gibi ürünlerle de destek sağlanabilir. Ancak serbest piyasaya açılması ve tüm oyuncuların satabiliyor olması şart. Hem yaygın hale gelmesi, destek bulması, hem de tüketicinin faydası açısından doğru olan bu” diye anlatıyor.

NORMAL TARİFE – YEŞİL TARİFE FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

NORMAL TARİFEDE DURUM:

Orta gerilim Enerji Dağıtım Toplam Sanayi 48,17 11,01 59,18 Ticarethane 52,43 19,38 71,81 Mesken 35,28 19 54,28 Alçak gerilim Enerji Dağıtım Toplam Sanayi 48,68 17,03 65,71 Ticarethane 52,73 23,09 75,82 Mesken 34,82 22,58 57,4

YEŞİL TARİFEDE DURUM: