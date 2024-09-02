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Yunanistan 'Altın Vize' koşullarını ağırlaştırıyor

Yunanistan'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden birinin vatandaşı olmayanlar, 1 Eylül'den itibaren emlak alımı yoluyla oturma izni edinebilmek için daha fazla para ödeyecek.

02 Eylül 2024 | 09:50
Yunanistan 'Altın Vize' koşullarını ağırlaştırıyor

Ülkenin iki büyük kenti Atina ile Selanik'te ve Yunanistan'ın büyük adalarında bugüne dek Altın Vize alabilmek için asgari 250 bin euroluk yatırım yapmak gerekirken bu alt sınır 800 bin euroya yükseltildi. Diğer kentlerde ve bölgelerde ise alt sınır 400 bin euro olarak belirlendi. 

‘Altın Vize’ oturma iznine sahip olanlar herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın AB bölgesinde serbest dolaşım imkanına sahip oluyor. 

Yunanistan'ın Altın Vize uygulamasından bugüne dek en çok Çinliler ve Türklerle, Gazze Savaşı'nın başlamasından sonra İsrailliler yararlandı.

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