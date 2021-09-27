Yunanistan’ın Girit Adası’nda saat 09:17 itibarıyla 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi, Yunanistan’ın Girit Adası’nda saat 09:17 itibarıyla 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Merkez üssü Girit Adası

Atina Jeodinamik Enstitüsünden yapılan açıklamada ise, merkez üssü Girit’in güneyindeki Arvis bölgesi olan 5,8 büyüklüğündeki depremin tüm adada hissedildiği aktarıldı.

Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.

AFAD’tan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, saat 09.17’de Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, 9,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.