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Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı var

Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ayrıca yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın'ın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri), Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri ile Osmaniye'nin kuzeyi) ile İç Anadolu'nun güneyinde (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray) yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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