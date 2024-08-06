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Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Limit düştü, vergiler arttı

Yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulanacak. Değeri 30 euroyu aşmayan eşya ile bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı.

06 Ağustos 2024 | 09:25
Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Limit düştü, vergiler arttı

4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurt dışında sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirildi.

Karara göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gerçek kişiye gelen ve değeri 30 euroyu geçmeyen eşya ile 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde yüzde 60 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

150 euro olan alışveriş sınırı 30 euroya düşürüldü.

Bugün yayımlanan karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

BAKAN BOLAT "ÇOK YAKIN TAKİPÇİSİYİZ" DEMİŞTİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin'deki bazı internet sitelerinden ucuza ürün getirilip satılması konusuna ilişkin soruya "Konunun çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları da aldık, yakında göreceksiniz." demişti.

 

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