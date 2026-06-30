Zeytin kültürünü gelecek kuşaklara taşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Komili iş birliğinde 2023 yılından bu yana yürütülen “Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz Projesi” kapsamında düzenlenen İyi Uygulamalar Ödül Töreni, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirildi. Ekonomist Dergisi olarak takip ettiğimiz, Türkiye’nin farklı illerinden projeye katılan öğretmenlerin bir araya geldiği törende, Zeytin Ağacı Öğrenci Kulüpleri bünyesinde hayata geçirilen örnek çalışmalar ödüllendirildi.

Etkinliğe Komili adına Bunge Türkiye Ülke Lideri Ufuk Doğan’ın yanı sıra Ayvalık İlçe Millî Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selahattin Kal ve Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanı Nezir Ünsal katıldı. Deneyim paylaşım oturumlarının ardından proje kapsamında başarılı uygulamalara imza atan 20 öğretmene sertifika ve plaket verildi.

Proje 14 ilde 112 okula ulaştı

11 Ocak 2023 tarihinde imzalanan iş birliği protokolüyle hayata geçirilen proje, okul öncesinden liseye kadar farklı eğitim kademelerinde zeytin ağacı, zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı kültürünü öğrencilere aktarmayı amaçlıyor.

İlk etapta 10 ilde 80 pilot okulda başlayan proje, bugün Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Mardin, Manisa, Mersin, Sinop, Şanlıurfa, Tokat ve Trabzon olmak üzere 14 ilde toplam 112 okulda uygulanıyor.

Proje kapsamında okul öncesi öğrencileri için “Zeytin Seven Çocuğun Öyküsü” adlı hikâye kitabı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için etkinlik kitapları ile öğretmen kılavuzları hazırlanarak okullara ulaştırıldı.

Kültürel mirası koruma hedefi

Törende konuşan Bunge Türkiye Ülke Lideri Ufuk Doğan, projenin yalnızca eğitim değil aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına da katkı sunduğunu belirterek, “Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sürdürdüğümüz Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz Projesi ile Anadolu’nun ayrılmaz bir parçası olan zeytin ağacı ve meyvesinin değerini anlatıyor, korunması için farkındalık oluşturuyor ve bu kültürel mirası geleceğimiz olan çocuklarımıza anlatarak sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Doğan, proje kapsamında hazırlanan eğitim materyallerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemine yüklenerek tüm öğrencilerin erişimine açıldığını da vurguladı.

Öğretmenlerin çalışmaları ödüllendirildi

Projede önemli rol üstlenen Zeytin Ağacı Öğrenci Kulüpleri’nin etkisine dikkat çeken Doğan, “Bu projenin en önemli yapı taşlarından bir diğeri de kuşkusuz ki Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz Projesi etkisinin yayılımını sağlamak üzere; okullarda kurulan Zeytin Ağacı Öğrenci Kulüpleri’mizdir. Zeytin Ağacı Öğrenci Kulüpleri’nin kıymetli öğretmenlerinin emekleri ile hayata geçen çalışmaları bugün burada beraberce dinleyecek ve ödüllendirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.