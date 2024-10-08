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  • Zirve değişmedi! İşte son 5 yılın en çok-en az kazandıran meslekleri

Zirve değişmedi! İşte son 5 yılın en çok-en az kazandıran meslekleri

Son beş yılın en çok kazandıran meslekleri belli oldu. Ücretler arasındaki makas farklarının oldukça açık olduğu ortaya çıktı. Bazı mesleklerde ücret artışı yüzde 90'lara yaklaşırken, bazılarında yüzde 39'da kaldı. İşte en çok ve en az kazandıran meslekler...

08 Ekim 2024 | 12:36
Zirve değişmedi! İşte son 5 yılın en çok-en az kazandıran meslekleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre çalışanlarına en çok kazandıran ve en az kazandıran sektörler belli oldu. Açıklanan verilere göre Temmuz 2024'te 16 milyon 790 bin çalışanın ortalama brüt ücreti bin 102 dolar (36 bin 188 lira) oldu.

1 HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI YİNE ZİRVEDE

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI YİNE ZİRVEDE Ücreti en yüksek olan sektörler arasında hava yolu taşımacılığı yine zirveyi sırtladı. Ortalamanın altında kalan sektörler arasında ise eğitim ve tekstil dikkat çekti.

2 ÜCRETLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU SEKTÖRLER

ÜCRETLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU SEKTÖRLER Hava yolu taşımacılığı: 3 bin 378 dolar
Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı: 3 bin 146 dolar
Kömür ve petrol imalatı: 2 bin 888 dolar
Finansal hizmet faaliyetleri: 2 bin 496 dolar
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri: 2 bin 437 dolar

7 ÜCRET ARTIŞI EN YÜKSEK OLAN SEKTÖRLER

ÜCRET ARTIŞI EN YÜKSEK OLAN SEKTÖRLER Bilgi hizmet faaliyetleri: Yüzde 111,4
Gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri: Yüzde 90,70
İçecek imalatı: Yüzde 79,6
Madencilik ve taş ocakçılığı: Yüzde 76,1
Sigorta ve emeklilik fonları: Yüzde 73,3

12 ORTALAMANIN ALTINDA KALAN SEKTÖRLER

ORTALAMANIN ALTINDA KALAN SEKTÖRLER Eğitim: Ücret bin 10 dolar, artış yüzde 39,8
Bina inşaatı: 766 dolar, artış yüzde 42,8
Giyim eşyası üretimi: 738 dolar, artış yüzde 38
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BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
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GERİ
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