ZÜCDER, Almanya ve ABD’de ticaret merkezi açıyor

Züccaciye sektöründe faaliyet gösteren üretici, toptancı, perakendeci, markalar, ihracatçılar ve ithalatçılar olmak üzere sektörün tüm segmentlerini 20 yıldır çatısı altında bulunduran Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), 6 yılda üye sayısını 700’e yaklaştırdı.

Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya, Konya, Kayseri, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde temsilciliği bulunan ZÜCDER, sektöründe ilk defa 2015 yılında başlattığı üretici marka zirveleriyle yurt içindeki büyük markaların, perakende mağazaların ithalat yapmaları yerine yurt içindeki üreticilerden yapmalarını sağladı.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen zirvelerin de katkısıyla 2024 yılını 5,56 milyar dolar ihracatla kapatan sektör, 2,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. 6 yılda 10 zirvenin düzenlendiği süreçte 500’ün üzerinde üretici, 1000’in üzerinde nitelikli satın almacı 150’nin üzerinde ülkeden katılarak 50 binden fazla görüşme yaptı. Yine son 6 yılda Ticaret Bakanlığının destekleriyle Polonya, Romanya, Kenya, Rusya, İngiltere, İsrail, Suudi Arabistan, Fas heyetlerini gerçekleştirildi.

TİCARET MERKEZLERİ PROJESİ

ZÜCDER’de altı yıla imza atan ve üyelerin talebi doğrultusunda nisan ayında yapılacak seçimler için yeniden başkanlığa aday olan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, en önemli projelerinden birinin Almanya ve ABD ticaret merkezleri projesi olduğunu belirtiyor. Öksüz, “Almanya ile ilgili anlaşmalarımızı yaptık. Üyelerimizin ZÜCDER prefinansmanı ile Almanya’da devlet desteği ile mağaza/depo açmalarını ve gerek online gerekse de geleneksel satış yoluyla en büyük pazarlarımızdan olan Almanya’da büyümelerine olanak sağlayacağız. Bütün satış ve reklam tanıtım operasyonlarını gerçekleştireceğiz. Özellikle bu pazara girmekte ve büyümekte zorlanan Kobilerimiz için bu benzersiz bir imkan olacak” diye konuşuyor.

ABD’YE İHRACAT ARTACAK

Üç yıldır, 3 trilyon dolar üzerinde ithalat ve 1,2 trilyon dolar dış ticaret açığıyla dünya ekonomisinin en büyük alıcısı konumundaki ABD, ithalattaki yüzde 25’i aşan payıyla züccaciye sektörünün de en büyük alıcısı konumunda.

Bu ülkenin ithalatından alınan payın ise sadece binde 3 civarında olduğunu belirten Öksüz, “Bu ülkede deposu olmayanlara, belirli standartları yakalayamayanlara satış yapabilmek çok çok zor. Bizim sektörümüzden de bu ülkeye ihracat yapabilenler var ama çok az. Dolayısıyla dünyanın en büyük pazarına artık girme zamanımız geldi. Dernek olarak üyelerimizin bu ülkenin belirli eyaletlerinde konuşlanmaları ve açacağımız ortak depolar ile yapacağımız ortak ‘Türk malı’ reklam ve tanıtım çalışmaları ile üyelerimizin bu pazardaki payını arttırmak, en başta gelen önümüzdeki dönemin hedeflerinden olacak” diye anlatıyor.