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Doğan Holding'ten Doğan Burda hisselerinde devir kararıyla ilgili açıklama

Doğan Holding ve Hubert Medya Grubu, Doğan Burda Dergi Grubu’ndaki hisselerinin tamamının Altun Capital’e devri için sözleşme imzaladı. Pay devir işlemleri, yasal süreçlerin tamamlanması sonrası gerçekleşecek.

08 Temmuz 2024 | 18:07
Doğan Holding'ten Doğan Burda hisselerinde devir kararıyla ilgili açıklama

Bugün Doğan Holding'den yapılan açıklamada "Doğan Holding, katma değerli alanlara ve geleceğin işlerine yatırım yapmaya, yürüttüğü dijitalleşme, odaklanma ve sadeleşme projeleri ile portföyünü dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hubert Medya Grubu ile ortaklığı bulunan Doğan Burda Dergi Grubu’ndaki paylarının tamamını Altun Capital’e devretme kararı aldı. Doğan Holding’e ait söz konusu payların devir işlemleri Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak" denildi.

‘BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR’

Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 

“Dergi yayıncılığı Türkiye’de seksenli yıllarda başlamış olsa da sektör, Doğan Burda şemsiyesi altında gelişti ve kurumsallaştı. Doğan Grubu ve Hubert Medya Grubu’nun ortaklığında kurulan Doğan Burda, bugün sadece yayıncılık değil deneyim ve etkinlik pazarlaması konusunda da öncü bir konumda ve Türkiye’deki tüm markalarla iş birliği yaparak milyonlara ulaşıyor. Doğan Grubu olarak 2018 yılında medya sektöründen büyük ölçüde çıktıktan sonra, portföyümüzün sade ve odaklı bir yapıya kavuşması için değişim ve dönüşümünü sürdürüyoruz. Sorumlu bir yatırım holdingi perspektifiyle bazı sektörlerde derinleşirken, farklı yatırım ve odakla daha büyüyeceğine inandığımız alanlardan çekiliyoruz. Bu kapsamda dijital içeriğe yatırım yaparak büyümeyi hedefleyen Altun Capital’in Doğan Burda Dergi’ye olan ilgisini ortağımız Hubert Burda Medya Grubu ile birlikte değerlendirdik ve 8 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Doğan Burda Dergi’deki hisselerimizin tamamını Altun Capital’e devretmek üzere sözleşme imzaladık. Altun Capital’in dijitalleşme bakış açısıyla Doğan Burda dergi grubunun medya sektöründeki güçlü yerini daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyoruz. Sektöre ve grup yayınlarını ilgiyle takip eden okurlara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

DOĞAN BURDA'DAN AÇIKLAMA

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimizin 19.559.175 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin (Doğan Holding) sahip olduğu % 38,22 oranındaki pay (7.474.920 adet pay) ve Burda GmbH'ın sahip olduğu % 38,09 oranındaki pay (7.449.670 adet pay) olmak üzere toplam % 76,30 oranındaki payın (14.924.590 adet pay); Alt Capital Holding A.Ş. (4.791.998 adet DOBUR payı), Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (3.422.856 adet DOBUR payı), Re-Pie Yatırım Holding A.Ş. (5.476.569 adet DOBUR payı) ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'ye (1.233.167 adet DOBUR payı) (Alıcılar) yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 10.000.000 Amerikan Doları bedel (Satış Bedeli) ile satılmasına (İşlem) yönelik olarak Doğan Holding ve Burda GmbH ile Alıcılar arasında 08/07/2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

Mezkûr ‘Pay Devir Sözleşmesi'ne istinaden; Doğan Holding'in % 56 ve Burda GmbH'ın % 44 oranında pay sahibi olduğu Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden tüm payların, değerleme raporunda takdir edilecek değere göre Şirketimize devredilmesi hedeflenmektedir. 

İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanacağı öngörülmektedir. Söz konusu payların satışına yönelik olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak açıklama yapılması ertelenmiştir. Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
 

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