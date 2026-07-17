Eksim Holding 40. yılında yeni dönem pazarlama ve iletişim vizyonunu paylaştı

Eksim Holding, 40. kuruluş yılı kapsamında benimsediği yeni marka ve pazarlama yaklaşımını paylaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksim Holding CMO’su Ahmet Yaman, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde markalaşmanın iletişim süreçlerindeki rolünü aktardı. Özellikle enerji sektöründe müşteri deneyimi ve marka algısının giderek daha kritik bir önem kazandığına dikkat çeken Yaman, Eksim Holding bünyesinde bulunan köklü şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmaları ile marka değerlerinin artırılmasına yönelik yaklaşımları da paylaştı.

"İnsan odaklı marka yönetim anlayışını destekliyoruz"

Eksim Holding iştiraklerinde operasyonel başarılarının yanı sıra iletişim ve marka yönetimi tarafında da önemli bir dönüşüm gerçekleştirildiğini kaydeden Ahmet Yaman, değişen dünyanın artık şirketlerden üretim gücünün yanında veri yönetimi, etkili marka anlatımı ve insan odaklı iletişim beklediğini söyledi.

Yaman, "40. yılımızı kutlarken, Eksim Holding’in köklü geçmişini geleceğin dünyasına taşıyan yenilikçi iletişimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yalnızca üretim kapasitesiyle değil; sürdürülebilirlik yaklaşımı, teknoloji yatırımları ve insanla bağ kuran marka anlayışıyla öne çıkan bir yapı inşa ediyoruz" dedi.

Sürdürülebilirlik vurgusu

Holdingin pazarlama ve iletişimde yaşadığı dönüşümün çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı hedeflere de olumlu bir şekilde yansıdığını belirten Ahmet Yaman, "Geçtiğimiz yıl Eksim Enerji ve Eksun Gıda’da ilk Sürdürülebilirlik Raporlarımızı yayınladık. Eksim Holding olarak da ilk Entegre Faaliyet Raporumuzu yakın zamanda yayınlamış olacağız.

Bu raporlarımızda yer alan çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı hedefler pazarlama ve iletişim stratejimizin de önemli parçalarından birini oluşturuyor. Bu raporlarımızla şeffaflık ve sürdürülebilirlik odağımızı daha görünür hale getirdik. Çünkü günümüzde markalar için ekonomik başarının yanı sıra topluma ve geleceğe sunduğu katkı da değerinde belirleyici oluyor" şeklinde konuştu.