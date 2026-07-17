Çöpe gidecekti, kazanca dönüştü! Kadınlar muz lifini ekonomiye kazandırıyor

Kooperatif başkanı Fatoş Gündüz de projenin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verdiği malzeme ve eğitim desteğiyle sürdürüldüğünü dile getirdi.

Kadınlar tarafından yapılan ürünlerin tanıtımına başlayacaklarını belirten Gündüz, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerin artık kadınlara para kazandırması gerektiği için pazarlama kısmına yoğunlaşacağız. Firmalarla görüşeceğiz. Büyük pazarlara gireceğimizi umut ediyorum. İnsanların artık doğal ürünlere yönelmesinden dolayı bu ürünlerin gündem olacağına inanıyorum. Muz lifini işleyen fazla bir oluşum yok. Bu nedenle de ürünlerimiz ön plana çıkacaktır."