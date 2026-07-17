Çöpe gidecekti, kazanca dönüştü! Kadınlar muz lifini ekonomiye kazandırıyor

Adana'da kadın kooperatifi üyeleri, yürütülen proje kapsamında muz ağacından elde edilen lifleri işleyerek ekonomik değere dönüştürüyor.
1 "Muz Lifinin Sıra Dışı Dönüşümü Projesi"nden çıkan üretim
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi, Aile Çiftçiliğinin Güçlendirilmesi Programı çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Muz Lifinin Sıra Dışı Dönüşümü Projesi" hazırlandı.
2 Kadınlar iki haftalık eğitim aldı
Muz üretiminin yoğun yapıldığı Yumurtalık ilçesinde uygulamaya konulan proje kapsamında, Denizin Kızları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 16 kadına nisanda 2 hafta eğitim verildi.
3 Atık ağaç gövdelerinden lifler çıkarmayı öğrendiler
Eğitim kapsamında kadınlar, öncelikle atık ağaç gövdelerinden makine yardımıyla lifleri çıkarmayı, ardından da bunlardan çeşitli ürünler yapmayı öğrendi.
4 Ayakkabı, çanta, sepet ve hediyelik eşyalar ürettiler
Elde edilen lifleri ayakkabı, çanta, sepet ve hediyelik eşyalara dönüştürerek ekonomiye kazandıran kadınlar, Sıfır Atık Projesi'ne de katkı sağlıyor.
5 Muz üretiminde ülkede 3. sırada
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine, yaklaşık 8 bin dönüm serada ortalama 51 bin ton ürün elde edilen kentin muz üretiminde ülkede 3. sırada yer aldığını söyledi.
6 "Kadın istihdamına da katkı sağlıyoruz"
Yetiştiriciliği çok fazla yapılan muzun atıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Bayazıt, hazırladıkları projeyle kadın istihdamına da katkı sağladıklarını belirtti.
7 "Aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar"
Bayazıt, atık muz ağacı gövdelerinden elde edilen liflerin kadınların elinde katma değeri yüksek ürünlere dönüştüğünü vurgulayarak, "Biz o ürünlerin pazarlaması konusunda da yine desteklerimizi onlardan esirgemiyoruz. İnşallah kısa zamanda da çok geniş alanlarda bu ürünleri de değerlendirecek ve aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar." dedi.
8 Ürünler için firmalarla görüşecekler
Kooperatif başkanı Fatoş Gündüz de projenin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verdiği malzeme ve eğitim desteğiyle sürdürüldüğünü dile getirdi.
Kadınlar tarafından yapılan ürünlerin tanıtımına başlayacaklarını belirten Gündüz, şöyle konuştu:
"Bu ürünlerin artık kadınlara para kazandırması gerektiği için pazarlama kısmına yoğunlaşacağız. Firmalarla görüşeceğiz. Büyük pazarlara gireceğimizi umut ediyorum. İnsanların artık doğal ürünlere yönelmesinden dolayı bu ürünlerin gündem olacağına inanıyorum. Muz lifini işleyen fazla bir oluşum yok. Bu nedenle de ürünlerimiz ön plana çıkacaktır."
9 "Muz liflerinin bu şekilde ürünlere dönüştürülebileceğini öğrendim"
Kooperatif üyesi Müjgan Gündüz de muz liflerinin bu şekilde yeni ürünlere dönüştürülebileceğini proje sayesinde öğrendiğini ifade etti.
10 "Bu ürünlerden ek gelir elde edeceğiz"
Liflerden çanta, ayakkabı, abajur, süs eşyası gibi yeni ürünler yapmanın keyifli olduğunu anlatan Gündüz, "Bu ürünlerden ek gelir elde edeceğiz. Bizim için büyük bir şans, bunları biliyor olmamız avantaj." dedi.
11 Örgü ve işlemeleri artık muz lifleriyle hazırlıyor
Hürü Kara da daha önce koyunların yününden yaptığı örgü ve işlemeleri artık muz lifleriyle hazırladığını anlattı.
12 "Yaptığımız işler doğaya da faydalı"
Proje kapsamında eğitim alan kadınlardan Sedef Turaççı ise yaptıkları işin kendi bütçelerinin yanı sıra doğaya faydası olduğunu kaydetti.